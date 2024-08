Entre gritos e berros, Bernardina faz aviso a Mafalda Diamond: «Tem cuidado com o teu pai, se for preciso ele queima-te toda aqui dentro»

No “Dilema”, esta sexta-feira, 9 de agosto, Bernardina Brito e David Diamond discutem e acabam por “envolver” Mafalda Diamond no conflito. David acusa Bernardina de ter chamado de mentirosa a Mafalda. Contudo, a concorrente nega tal acusação e tenta explicar o que aconteceu a Mafalda.

Bernardina está aos berros, pois David não a deixa falar, e afirma:

«Tem cuidado com o teu pai, o teu pai se for preciso queima-te toda aqui dentro. Ele disse que eu te chamei de mentirosa, não chamei. Eu sentei-me e disse assim então estás a tentar queimar-me? E eu disse quem te disse isso mentiu-te. Por favor passem as imagens, para as pessoas lá fora verem quem é este ser humano que eu vou amar».

Veja a discussão completa, aqui: