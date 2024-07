Catarina Miranda está de regresso à TVI. É concorrente do Dilema! Eis os pormenores

As primeiras promessas de Ricardo Martins Pereira como comentador do «Dilema»

Estreou hoje, dia 7 de junho, o novo Reality Show da TVI: Dilema, apresentado por Manuel Luís Goucha.O Dilema promete agitar os meses quentes de verão. Uma casa de férias, um jogo de equipas e dilemas diários são as peças de um jogo de onde só um sairá vencedor!

O Dilema esconde reviravoltas que só no último dia permitem conhecer o vencedor do prémio amealhado. Os dilemas prometem mexer com os limites e a moral dos concorrentes!

Terão coragem para tomar as decisões necessárias? Vão optar pelo interesse pessoal ou pelo bem coletivo? Até onde estarão dispostos a ir?

Catarina Miranda é uma das concorrentes do Dilema! De recordar que Catarina Miranda foi uma concorrente impactante no último Big Brother, tendo sido expulsa por ter atirado um copo de vidro para o chão.

A concorrente que deu “tudo” no Big Brother 2024, promete continuar a dar o seu melhor. A concorrente garante que não tem dificuldade em fazer escolhas, e aquando do convite para o Dilema, não hesitou. Vem para jogar, mas quer mostrar mais a sua boa disposição e alegria.

Catarina Miranda



Catarina Miranda de 25 anos nasceu e foi criada em Almeirim. Cresceu a ver a avó a fazer salgados para vender e hoje é com ela que tem o mesmo negócio. A par da gastronomia, é apaixonada pela área da comunicação e sonha em ser apresentadora de televisão.

Espera ganhar e cumprir o sonho de ser lembrada como uma das melhores concorrentes de reality shows.