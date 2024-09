Daniela Santos é surpreendida com presente inesperado de Catarina Miranda: «Eu sou de atitudes»

Daniela Santos perde as estribeiras com David Diamond: «Isso eu não permito. Não estou mais na presença desta pessoa»

Daniela Santos, a terceira classificada do Dilema, recorreu às stories de Instagram para partilhar com os seguidores um presente que recebeu de Catarina Miranda, no primeiro dia fora do reality show da TVI.

A dançarina revelou que recebeu um colar, oferecido por Catarina Miranda, ex-concorrente do Dilema. A acompanhar a foto do presente, escreveu: «Presentes que enchem a alma. Eu sou de atitudes. De gestos. De pessoas que ficam porque, quando entraram, não deixaram de estar. Obrigada, Catarina Miranda».

De recordar que o Dilema teve início no dia 7 de julho e chegou ao fim no passado domingo, dia 8 de setembro. Foram 4 os concorrentes que chegaram à grande final: David Diamond, Mafalda Diamond, Bernardina Brito e Daniela Santos. David Diamond foi o grande vencedor do Dilema! Mafalda Diamond ficou em quarto lugar e Daniela Santos em terceiro. Bernardina Brito ficou em segundo.

O programa foi conduzido por Manuel Luís Goucha , teve Ricardo Martins Pereira e Susana Dias Ramos como comentadores das galas e Renato Duarte como repórter infiltrado.

