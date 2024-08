Após participação no Dilema, Cláudia Nayara ruma até ao Santuário de Fátima e leva objeto simbólico: «Não julguem o livro pela capa»

Quem irá abandonar a casa do Dilema este domingo? Veja os apelos dos nomeados!

Em lágrimas, Cláudia Nayara abandona a casa do Dilema e dá 5000 euros à equipa... Descubra aqui

Mafalda Diamond desentende-se com o pai, David, por causa de Diogo Marcelino

David Diamond mostra-se incomodado com relação da filha com Diogo Marcelino: «Foi uma decepção total»

Cláudia Nayara foi moradora da casa do Dilema por cinco dias. No passado dia 2 de agosto foi hora de abandonar a casa e despedir-se dos colegas. Após esta aventura e experiência marcante, a cantora rumou até ao Santuário de Fátima. Contudo, houve um pormenor que chamou à atenção dos seguidores: Cláudia levou uma coroa, que representa a sua participação no Dilema, uma vez que foi apelidada de "rainha".

A cantora partilhou várias fotos no Instagram em Fátima e escreveu na descrição: «A Vida é um Sopro Obrigada @dilematvi @tvireality Obrigada por me fazerem sorrir, e por me acarinharem tanto! Não julguem o livro pela capa #paz #fatima #vidasaudável».

Na hora da despedida da casa do Dilema, a cantora faz um agradecimento emotivo : «Quero agradecer a si e à produção pelo convite. Pelo menos, mexi com a casa».

Tal como combinado, a cantora teve de eleger no final da experiência a equipa que melhor satisfez as respetivas vontades durante esta semana. Cláudia escolheu a equipa roxa. E, explicou:

«Quando acordava, a Rosa Bela e a Bernardina Brito começavam-me a abanar... Não sei se viu! Vou guardá-los um a um no meu coração. [...] Obrigada pelo espaço para contar quem sou, sem estar aqui com uma capa. Obrigada pelo carinho».