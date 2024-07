Cláudia Nayara deixa concorrentes em lágrimas com história de vida: «Fui internada com uma tuberculose, caiu-me tudo aos pés»

No Dilema, Cláudia Nayara abriu o seu coração e partilhou a sua história de vida com os colegas do Dilema. Um testemunho que emocionou tudo e todos. A convidada especial começa por revelar:

«Eu venho do nada, venho do zero. Eu tive que lutar muito mesmo pela minha vida, desde menina eu ganhei o “Bravo, bravíssimo” e todos os espetáculos que fiz até aos 17 anos o dinheiro foi sempre entregue aos meus pais, porque assim o quis. Eu não tenho vergonha de dizer que dentro de minha casa chovia, eu dormia com a minha irmã, que é a minha fonte de inspiração, é a minha alma gémea. E chovia dentro de casa e o meu pai sempre a perguntar se a gente estava bem. A vida deixou que eu não acreditasse em mim, até ao dia em que eu cresci sempre independente, sempre. Nunca pedi um cêntimo aos meus pais. Não pensei que foi só cantar, eu trabalhei 17 horas num café, onde fazia também contabilidade».

E, acrescenta: « Sinto um orgulho enorme em ser o que sou hoje , desculpem dizer isto, eu já liguei às bocas, já sofri tudo o que tinha para sofrer, quando chegou a 2017 e sou traumatizada com uma tuberculose no hospital, caiu-me tudo aos pés. Disseram-me que eu tinha nove meses de tratamento pela frente, eu não sentia o meu corpo, deixei de caminhar, deixei quase de respirar e engravidei».

Emocionada, Cláudia Nayara continua e revela:

«Em 2018 tenho a melhor notícia deste mundo, até ao momento em que o médico põe a máquina em cima da minha barriga e diz que a menina não pode nascer. A dor maior foi a injeção que deram na minha barriga para ela morrer, porque senti a barriga a cair. Este foi o pior pesadelo da minha vida. Não há ninguém que tenha passado por esta dor. Só eu é que sei a dor que passei... Se a minha filha fosse viva, tinha o melhor pai do mundo».

No final da partilha, Cláudia afirma: «Eu tive cancro do colo do útero, apanho uma investigação criminal por causa das malas, das réplicas originais, caí no chão porque as pessoas quiseram-me derreter ao nível de boca. Fiquei a zero de dinheiro, pedi 200 euros emprestados à mãe do Bruno. Nem tudo é um mar de rosas, mas uma coisa fica aqui garantida, disseram-me que me tiraram tudo, mentira... A Nayara verdadeira não me conhece».

Após terem ouvido a história de vida de Cláudia Nayara, os concorrentes emocionam-se e mostram o seu apoio e carinho à cantora. Ora veja: