Numa conversa sincera, Cláudia Nayara abre o seu coração e fala sobre experiência no Dilema: «Fez-me tão bem, Cláudio»

Cláudia Nayara foi a convidada de Cláudio Ramos, no programa «Dois às 10». Nesta conversa, a cantora fala sobre a sua experiência como convidada especial no «Dilema». Cláudia Nayara esteve a viver na casa do Dilema por cinco dias.

Cláudio Ramos quis saber: «Já puseste a cabeça no lugar? Foi difícil? São cinco dias onde tu ficas completamente fora do mundo, da realidade?», à qual a convidada responde:

«Só cinco dias que parecem cinco meses. Fez-me tão bem, Cláudio. Fez-me tão bem perceber tanta coisa que na vida real às vezes não faz sentido, sabes? E chegamos cá fora e tudo muda. Gostava de ter sido concorrente e mais tempo lá dentro. Eu acho que eu era uma ótima concorrente».

E, acrescenta: «A vida mudou claro, para melhor. Acho que foi ótimo as pessoas verem realmente quem sou. Estou muito mais matura, antes ligava muito a críticas e dava resposta às críticas, hoje quero lá saber, hoje ignoro».

Veja a conversa, aqui: