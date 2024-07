Dilema: Conheça todos os concorrentes um a um e as maiores curiosidades

Dilema: Revelado o primeiro comentador do novo programa da TVI

Estreou hoje, dia 7 de junho, o novo Reality Show da TVI: Dilema, apresentado por Manuel Luís Goucha.

O Dilema promete agitar os meses quentes de verão. Uma casa de férias, um jogo de equipas e dilemas diários são as peças de um jogo de onde só um sairá vencedor!

Saiba quem são os concorrentes do Dilema:

Daniela Santos

Daniela Santos tem 32 anos e é de Lisboa. Daniela cresceu em Alcoentre, num bairro onde vivia quase toda a sua família paterna. Perante algumas adversidades, encontrou na dança um escape e uma boia de salvação. Foi a dança que lhe deu os momentos mais felizes, muitos títulos e reconhecimento.

Para o Dilema, vem pelo desafio e para que a conheçam além da sua carreira, quer chegar a mais pessoas e vingar no mundo empresarial. Neste momento, tem uma escola de dança para noivos, uma escola de dança de competição, trabalha como bailarina em vários formatos televisivos e cresce cada vez mais no digital.

Apesar de tantas conquistas profissionais, é na maternidade que encontra o seu verdadeiro propósito. Promete conquistar o público com a sua autenticidade.

Diogo Marcelino

Diogo Marcelino, de 36 anos, é nascido e criado em Sesimbra. Diogo tornou-se conhecido do público em 2013 quando participou na Casa dos Segredos 4. Ama a natureza e não suporta pessoas descuidadas e sem noção de preservação ambiental.

Atualmente é proprietário de um bar na marginal de Sesimbra. É muito competitivo e quer marcar a sua posição sempre que necessário. Depois de muitos anos fora do olhar do público, decidiu aceitar este convite do Dilema porque adora desafios.

Igor Marchesi

Igor Marchesi, de 37 anos, é de Lisboa, mas nasceu numa vila piscatória no estado de Espírito Santo, no Brasil. Cresceu na natureza, no seio de uma grande família.

Começou a fazer teatro na Igreja, mas acabou a formar-se em turismo e a trabalhar como produtor cultural. Foi assim que juntou dinheiro para viajar para São Paulo onde estudou representação.

Estreou-se na Globo, na novela “Fina Estampa”. Há 10 anos mudou-se para Portugal. Desde aí tem participado em séries e novelas, entre elas Ouro Verde, na TVI. Entra no Dilema para viver uma nova experiência!

Diana Lucas

Diana Lucas, de 37 anos, nasceu em Vila Franca de Xira e cresceu numa aldeia em Alenquer, de onde tem recordações de uma infância livre e feliz. Aos 8 anos, deu a conhecer o seu talento ao país, ao vencer um programa de talentos.

É cantora, compositora, diretora artística e Head Manager numa agência de marketing de influência. A nível pessoal, garante que a sua maior conquista é ser mãe e ter a sua independência.

Evita conflitos, pois detesta o desconforto de estar num clima tenso. Assume-se uma pessoa indecisa, mas também impulsiva. Resta saber qual das facetas vai trazer para o jogo.

Beatriz Prates

Beatriz Prates cresceu em Setúbal com a mãe e o seu companheiro que trata como pai, o conhecido cantor Toy. Frequentou o curso de teatro na Escola de Atores e sonha em ser atriz. Já deu os primeiros passos na novela “Festa é Festa”, onde interpretou Maggie.

Considera-se uma mulher forte e muito corajosa. Mora sozinha desde os 18 anos e teme encontrar, na casa do Dilema, pessoas desarrumadas, desrespeitadoras e pouco frontais. Já de si, assume-se tão faladora que devia ser melhor ouvinte. Gosta de liderar e ser o centro das atenções.

Não teve dúvidas em aceitar este desafio, não só porque adora pôr-se à prova como diz ter muito para dizer ao mundo.

Catarina Miranda

Nascida e criada em Almeirim, cresceu a ver a avó a fazer salgados para vender e hoje é com ela que tem o mesmo negócio. A par da gastronomia, é apaixonada pela área da comunicação e sonha em ser apresentadora de televisão.

Foi uma concorrente impactante no último Big Brother, deu “tudo” e promete continuar a dar, como aliás faz em tudo o que se envolve.

Não tem dificuldade em fazer escolhas, e aquando do convite para o Dilema, não hesitou. Vem para jogar, mas quer mostrar mais a sua boa disposição e alegria. Espera ganhar e cumprir o sonho de ser lembrada como uma das melhores concorrentes de reality shows.

Bernardina Brito

Natural de Santa Maria da Feira, cresceu em Paços de Brandão e foi sempre uma criança alegre e traquina. Saiu de casa dos pais, pela primeira vez, aos 20 anos para entrar na Casa dos Segredos.

Os filhos são a sua maior alegria, mas também a maior fragilidade. Não mudava nada do seu passado, diz-se orgulhosa da sua essência.

Assume-se como um coração mole, mas também consegue ser vingativa. Considera-se “o sol nos dias cinzentos”, divertida e vive tudo muito intensamente. Vê o Dilema como uma nova experiência, no seu vasto currículo em reality shows, e acredita que ser como é, e como a conhecemos, chegará para vencer.

Nélson Lisboa

Designer de moda e Médium. Nasceu na Alemanha onde viveu até aos 5 anos. Teve uma infância feliz, mas a sua adolescência e pré-adolescência foram marcadas por acontecimentos negativos que moldaram a sua maneira de ser.

É apaixonado por arte e moda, mas acredita que a mediunidade é uma missão e propósito maior. Aceitou o convite para participar no Dilema porque adora novos desafios!

Marie

Nasceu na Estela, Póvoa de Varzim, e diz que cresceu a sentir-se “uma fada”. Marie, ou ‘La Vie de Marie’, é uma das influencers portuguesas mais conhecidas no digital. Partilha o seu dia-a-dia com milhares de pessoas nas redes sociais, onde fala das suas inseguranças, conquistas e adversidades.

Ex-participante do Big-Brother Famosos, foi aí que se deu a conhecer a outro público. A menina que adorava ser “uma estrela do universo”, quer vir “espalhar luz” para a casa do Dilema.

David Mesquita

Nasceu e cresceu no coração de Lisboa, numa família modesta e muito unida. Formou-se numa escola de atores e teve várias participações em série e novelas, incluindo “Morangos com Açúcar”.

Nos últimos anos tem trabalhado em espetáculos encenados por Filipe La Féria e em dobragens. Vive com a mulher e o filho de 3 anos e diz que tem “uma vida modesta, mas cheia de amor”.

Para o Dilema vem sem expectativas, mas com muita vontade de dar-se a conhecer e inspirar outras pessoas. Diz que o prémio final é aliciante, mas garante que só a experiência terá ainda mais valor!

Rafael Bailão

Rafael Bailão, de 25 anos, é muito ligado à família, vive em Almada com a mãe e o padrasto. A avó é presença assídua lá em casa e nas suas redes sociais.

Desde cedo que a música está presente na sua vida. Aos 10 anos fez a sua primeira aparição em televisão, quando participou no programa da “UMA CANÇÃO PARA TI”.

Na pandemia a sua vida mudou, quando começou a criar conteúdos para as redes sociais. Neste momento dedica-se 100% ao digital, à música e a cuidar da avó que alinha em todas as suas aventuras. Aceitou o convite do Dilema para se dar a conhecer melhor, divertir-se e entreter o público!

Rosa Bela

Rosa Bela, de 33 anos, vive na Costa da Caparica. A atriz cresceu numa vila em Aveiro, no meio da natureza e diz-se privilegiada por ter aprendido com a avó a trabalhar na terra.

Aos 16 anos, veio para Lisboa para seguir o sonho de ser atriz. Já fez teatro, novelas, séries, e já teve uma produtora de teatro independente.

Atualmente, vive em comunhão com o ator Carlos Areia, que considera ser “o Robert de Niro português”. Vive a vida para fazer o que mais gosta e promete dar 100% em todos os desafios do DILEMA!

Mafalda Diamond

Mafalda Diamond, de 21 anos, nasceu no Porto, onde vive atualmente com os pais e o irmão. Ficou conhecida pela sua participação no Big Brother 2022, onde se destacou pelo seu temperamento e por ser bastante interventiva.

É estudante de Gestão na Faculdade de Economia do Porto e está neste momento a terminar o programa Erasmus na Polónia.

É apaixonada por maquilhagem, sexologia e redes sociais. Preocupa-se bastante com o bem-estar físico e mental. Entra neste desafio impulsionada pelo pai, que tem o sonho de entrar num Reality Show.

David Diamond

David Diamond tem 56 anos e é do Porto. Nasceu na cidade invicta, numa família numerosa e rodeado de mulheres. Empresário de sucesso, encontra na família a sua razão de viver.

Entra neste desafio com a filha, Mafalda Diamond, mas assume que vem para viver a experiência a 100%, mesmo que seja preciso chocar de frente com a filha!

Descreve-se como uma pessoa lutadora e não esconde a ambição de vencer o prémio final e tornar-se famoso. Não tem nenhuma estratégia definida, mas quer conquistar o público!

Xana Carvalho

Xana Carvalho tem 43 anos e é de Benavente. A família é o maior pilar da cantora nascida em Alcântara. Vive com o marido, o seu maior herói, e as duas filhas, de 13 e 18 anos.

Não vê com bons olhos a falta de empatia, a hipocrisia e a maldade. Embora se defina como flexível e paciente, egos inflamados e reclamações constantes são gatilhos para se irritar.

Entre muitos altos e baixos, a vida pode tê-la feito balançar, mas nunca a fez cair. No Dilema promete ser o mais genuína possível e garante que diversão será a palavra de ordem!

Élvio Santiago

Élvio Santiago, de 33 anos, cresceu na Vila de Sobrosa, com os pais adotivos e teve uma infância feliz. Na adolescência, aos 17 anos teve de aprender a lidar com a fama.

O tema “Vou excluir-te do meu orkut” lançou-o para a ribalta, mas também lhe trouxe dissabores. Hoje, empresário e cantor, sente que a sua vida profissional superou todas as suas expectativas.

Ansioso por entrar no Dilema, considera ser esta uma boa oportunidade para se dar a conhecer melhor e testar limites. Vem pronto para enfrentar desafios e agarrar esta oportunidade com toda a força.

