Emocionada, Daniela Santos faz fortes revelações: «Cresci longe de casa porque não podia dizer a realidade que era a minha vida»

No passado dia 29 de julho, Cláudia Nayara fez uma atividade com os colegas onde os questionou com perguntas sobre a vida e percurso dos colegas. Ao participar na dinâmica das «perguntas e respostas», Daniela Santos emocionou-se e mostrou-se vulnerável.

Cláudia Nayara começou por perguntar:

«Saudades de quem Dani? Essa palavra abala-te?»

«Só tenho saudades do meu filho, porque até o meu filho nascer fui ensinada a viver de saudade, e só passei a voltar a não saber viver de saudade quando nasceu o meu filho. Abala-me porque tive de crescer com ela, fingindo que nunca a sentia».

«A dor está aí?»

«Vai estar sempre»

«Voltavas atrás?»

«Voltava claro»

«Tudo diferente?»

«Não porque eu era uma criança e não tinha o poder de mudar as situações, foi a mim que me foi roubada a infância, portanto eu não sinto que deva um pedido de desculpas, porque eu era a criança e não a adulta. Se voltasse atrás e fosse quem eu sou agora, ajudaria o meu pai, na altura não tinha condições para isso»

«Falarias com alguém agora?»

«Só com a minha irmã porque ela não escolheu ter a exposição que está a ter e odeia e só está a ter para dar a cara por mim, por isso é a única pessoa que merece realmente a minha preocupação»

«És professora de crianças adoras? Amas aquilo que fazes?»

«Adoro preparar as pessoas para competir»

«O que significou o Dança com as Estrelas para ti?»

«Eu cresci longe de casa porque não podia dizer a realidade que era a minha vida e que nunca disse até hoje e o dança permitiu me voltar lá e dar de caras com toda a gente que disse para os filhos não se darem comigo porque eu era filha de e agora já queriam que os filhos se dessem comigo. Então o Dança com as Estrelas tem sobretudo a importância de eu poder voltar ao sítio onde me tentaram destruir, para lhes dizer obrigado»

«És feliz?»

«Sou, podia ser mais, mas tenho muito orgulho no meu percurso»

«Jogo ou vida real?»

«Sempre vida real, porque se eu for real e u estou sempre preparada para todos os jogos».

