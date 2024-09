Alerta discussão! Daniela Ventura e Marie entram num conflito acesso: «És tóxica e problemática»

Niella e David Maurício são surpreendidos com avião de apoio: «Cuidem-se...». Veja as reações!

No passado dia 31 de agosto, Daniela Ventura e Marie entraram num conflito acesso. As concorrentes trocaram gritos e confrontos, pois a angolana mostrou-se chateada quando Marie afirmou que a relação de Daniela Ventura com David Maurício era tóxica . Daniela atira: «Não venhas falar de relacionamentos quando tu tens problemas».

Marie abandona o quarto e Daniela desabafa com David: «Não tenho de estar a lidar com estas vitimizações».

Na casa de banho, Marie conta o sucedido a Bernardina Brito e Daniela não se contém e vai ter com as colegas de casa, entrando assim numa forte discussão com Marie.

Após o desentendimento com Daniela Ventura, as concorrentes acalmam uma Marie enervada. Contudo, Daniela Ventura continua a implicar com a jovem da Póvoa de Varzim: «Marie, tu não faças isso comigo... esse joguinho. Eu tenho total direito de não gostar. As tuas intenções não foram boas. Tu disseste para eu acabar! Não confio em ti». Marie atira: «Nunca lidei com pessoas como tu, nem quero»

Marie desabafa com Mafalda Diamond sobre o motivo da discussão e afirma que se sente desconfortável ao lado de Marie e que a colega distorce as situações. Mafalda dá conselhos à colega e confessa: «A vossa relação não é a coisa mais saudável. O que gosto de ti é que tu admites os teus defeitos e isso nem toda a gente o faz».