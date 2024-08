David Diamond mostra-se incomodado com relação da filha com Diogo Marcelino: «Foi uma decepção total»

No Dilema, Diogo Marcelino é tema de discussão entre pai e filha . Mafalda e David conversam sobre o concorrente de 36 anos. David inicia o diálogo afirmando:

«Eu ouvi na cerimónia de acusação a dizeres para o Diogo ‘fala baixo, não digas isso’ a acalmá-lo e ele a dizer que se fosse no bairro dele que não permitiria uma coisa dessas que pegava nos colarinhos, punha lá fora e resolvia a situação de outra maneira... isso para mim foi uma decepção total acerca daquilo que foi construído desde que eu cheguei aqui contigo e com ele e de um momento para o outro tenho uma pessoa como ele a falar assim acerca de mim, ou seja, eu sou completamente um “anormal”, sem valor para ele, completamente descartável, isso foi uma situação».

De seguida acrescenta mais uma situação que o deixou decepcionado: «Na cerimónia de acusação quando ele fez o que fez e eu expliquei-lhe então andaste a enganar-me até agora e as palavras que ele proferiu relativamente à minha pessoa enquanto homem, pai… o assunto está morto, vou fazer o meu jogo, estou aqui a jogar…».

Ao ouvir estas palavras, Mafalda Diamond responde:

«Não está assim tão morto a partir do momento em que já me falaste dele duas ou três vezes… se eu venho falar contigo não é preciso falar dele, podemos falar de outras coisas… e estou-te a dizer que isto te está entalado, porque o primeiro assunto que tu dizes é esse. Tu tens de perceber que a atitude que tu tiveste não foi bonita e também tens de perceber que é verdade que se fizesses isso numa discoteca, agarravam-te e punham-te lá fora, o que ele disse não é descabido. Magoou-te porque veio da pessoa que foi, ok… mas ele não tem de concordar contudo só porque é teu amigo… os amigos também discordam…».

David Diamond mostra-se incomodado com a ameaça feita por Diogo Marcelino, que avisou que saia da casa do Dilema no domingo se não passarem as imagens da queda… À qual o concorrente questiona: «Onde é que está aí a coerência? (…) eu sinto-me traído, mas nem pode ser uma traição se eu analisar as coisas a frio ele não é meu amigo, nem me conhece de lado nenhum...».

Pai e filha acabam a conversa de costas voltadas, Mafalda vira as costas ao pai e abandona o jardim. Veja a conversa completa, aqui:

Aproveite e veja a queda polémica de David Diamond, Beatriz Prates e Diogo Marcelino que gerou muita confusão dentro e fora da casa do Dilema: