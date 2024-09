David Diamond revela quem foi o concorrente do Dilema «que não caiu no seu jogo». Saiba quem foi

David Diamond emociona-se ao recordar a morte do pai: «Tenho uma relação muito difícil com o luto»

David Diamond, vencedor do «Dilema», marcou presença no «Goucha» para fazer um balanço da sua participação no reality show. O ex-concorrente que ter a filha, Mafalda Diamond, na mesma casa, foi a parte mais difícil da experiência.

O apresentador questiona: «Sinceramente esperava ganhar?», à qual David afirma: «A partir de uma certa altura, sim. Eu sentia que estava a ir bem, sentia que havia uma reação cá de fora».

Perante as salvações 'de que foi alvo', David Diamond responde:

«Ganha-se mais confiança, naquilo que estamos a fazer. A pessoa tem de analisar e ver o que está a acontecer, porque a qualquer segundo as coisas mudam na casa. Temos de ter um ponto de orientação, que era a verdade, o respeito e a educação. Este era o caminho para não resvalar. Porque ali caímos muito facilmente no campo das emoções e perdemos o equilíbrio, perder o equilíbrio significa fazer asneiras lá dentro».

No final da conversa, David Diamond revela uma conversa com a filha, dentro da casa: «A Mafalda um dia disse assim “tens de ter cuidado com as palavras que usas” e eu disse “a tua geração foi educada pela minha geração, portanto confia, porque ninguém vai fazer mal. Mas ela tinha razão porque eu meti ali duas ou três calinadas e é preciso ter-se cuidado com o que se diz ainda por mais com a exposição que temos. E foi aí que eu resolvi usar tudo o que o Manel disser para jogo».

