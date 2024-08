David Diamond toca em assunto sensível e Xana Carvalho faz pedido: «Estou a pedir por tudo que não digas isso»

No Dilema, Xana Carvalho alerta David Diamond sobre a forma como brincou com hospitais psiquiátricos. A concorrente vai ter com o colega e pede-lhe: « Oh David, podes-me fazer um favor? Quando falares no Hospital de Magalhães Lemos, ou em qualquer outro hospital psiquiátrico, não digas que só vão para lá maluquinhos ».

O concorrente reage e responde: «Eu desde pequenino e não tem maldade que nós ali fomos "educados" porque eu nunca lá estive que se diz que é o Hospital dos maluquinhos, portanto não tem maldade dizer isso. Gostava de perceber porque é que me estás a dizer isso».

Xana Carvalho confessa e atira: «Porque eu já estive internada num hospital psiquiátrico, olha até estou a tremer. Quando nos dizem uma coisa quando somos pequeninos é uma coisa, mas nós vamos evoluindo no tempo, portanto, eu estou a pedir por tudo, que não digas isso e estou-te a dizer na boa».

David Diamond explica que Xana não sabe o contexto do comentário e explica: «A Mafalda disse assim 'estás a ficar maluquinho vais direto para o Hospital Magalhães Lemos' e eu disse pois realmente esse Hospital é para os maluquinhos, por isso vou para lá. Eu disse isso, mas não fui eu que trouxe esse assunto».

