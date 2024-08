Marie critica jogo de David Diamond e acusa-o de ter 'jogo sujo': «Ele usa as fragilidades das pessoas em prol de si»

Cristina Ferreira reage a regresso de Diogo Marcelino à casa do Dilema: «Isto não é o Big Brother, nem a Casa dos Segredos (...) o que aconteceu ontem é permitido»

Clima azedou entre David e Mafalda Diamond! Pai e filha entram em confronto aceso: «Carregas no botão e vais embora!»

Goucha confronta Rafael Bailão: «A tua relação com a tua avó é assim porque precisas dela para o teu TikTok?»

Dilema: Saiba qual é a equipa favorita do público!

No Dilema, na Cerimónia de Acusação, David Diamond confronta Marie a acusa-o de lhe ter chamada caloteiro. David afirma: «Nomeadamente chamar-me caloreiro. O facto de eu querer ganhar um prémio não põe em causa a minha integridade enquanto pessoa, a minha honra da minha família. Nós não temos dívidas graças a Deus, não devemos nada a ninguém».

No Dilema, David Diamond critica atitude de Marie ao ter dito que o concorrente deveria ter dívidas para estar a lutar tanto pelo prémio. Manuel Luis Goucha: «O David lida mal com a ironia dos outros?». À qual o concorrente responde: «Não, eu simplesmente o facto desta constante afirmação da Marie ao facto de eu querer ganhar o prémio e estar a afirmar que deves ter dívidas lá fora constantemente lá fora eu acho que não fica bem e eu não gosto e já lhe tinha dito».

Marie reage e afirma: «O David aproveitou-se da minha abertura e desta brincadeira para quando sentiu que eu fechei, já não é uma pessoa que eu quero dar a minha brincadeira, ele pegou nesses podres para tentar fingir que era uma coisa séria». A conversa prolonga-se e os ânimos não se acalmam.

Durante a tarde desta quinta-feira, 8 de agosto, o infiltrado Renato Duarte regressou à casa do Dilema para mais uma cerimónia de acusação.

David Diamond começou por acusar Marie de lhe ter chamado caloteiro. «Está a trazer assuntos para dentro deste jogo de coisas pessoais, temos todos família lá fora...», explicou David, visivelmente incomodado com o comentário de Marie.

«Não vale tudo...», acrescentou o concorrente.

A concorrente justificou: «Eu disse isso em tom de brincadeira...», explicou Marie. A concorrente acusou ainda o colega de fazer jogo «sujo».

Veja o vídeo:

Também na Cerimónia de Acusação, os concorrentes acusaram David Diamond de ter feito um comentário insensível contra Nelson Lisboa. Veja aqui:

Igor Marchesi decidiu intervir e expôs: «Temos relativizado alguns comportamentos racistas e homofóbicos».

Perante a discussão do pai com Marie, Mafalda Diamond não conteve as lágrimas. Veja aqui: