O que vai David Diamond fazer com quase de cinquenta mil euros? O vencedor do Dilema revela tudo

David Diamond foi o grande vencedor do Dilema, com 69% dos votos do público. O nortenho ganhou o prémio final foi de 48.885 euros. De recordar que, Bernardina Brito ficou em segundo lugar, Daniela Santos em terceiro e Mafalda Diamond conquistou a quarta posição.

O vencedor do «Dilema», marcou presença na passada segunda-feira, dia 9 de setembro, no programa «Goucha», onde deu a primeira entrevista sobre a sua participação no Reality Show da TVI.

Manuel Luis Goucha questiona David Diamond: «O que é que vem agora para a frente? O que é que vai fazer aos 48.885€?». O ex-concorrente revelou: «Isso é a Sofia que tem de responder, porque ela é que faz a gestão. E ela é forreta». Contudo, acrescentou que ambiciona ter «uma casa no Algarve», um local com que se identifica muito.

Sobre o mundo da fama, David Diamond confessou:

«Não faço as mínimas das ideias. Agora tenho de estar um bocadinho descansado, eu não me apetece dormir muito honestamente, não me sinto mesmo cansado, mas eu tenho negócios que correm, tenho que dar continuidade ao que estamos a fazer, um filho a estudar, outra filha a acabar a universidade e um projeto, quiçá, de montar uma coisa no Algarve, receber assim uns hóspedes que venham visitar Portugal».

De relembrar que, desde cedo no programa, David Diamond tornou-se o concorrente mais polémico no jogo. Entrou no Dilema acompanhado da sua filha, Mafalda Diamond, que também foi uma das finalistas, conquistando o quatro lugar. Com esta experiência, David Diamond concretizou o seu sonho de entrar num Reality show.

Esteve no centro de várias polémicas e discussões desde a primeira semana. Vários concorrentes foram contra si no jogo e as suas provocações não deixaram ninguém indiferente.

«Respeito, educação e a sua verdade»

David manteve sempre a sua estratégia centrada nos seus valores: «respeito, educação e a sua verdade»

Foi nomeado 5 vezes ao longo do programa, das quais 4 foi salvo em primeiro lugar. Na reta final, David Diamond foi ‘repescado’ pelo público, uma vez que fazia parte da equipa laranja (a equipa que foi eliminada por ter menos dinheiro) e entrou no leque de finalistas.

A reação à vitória do Dilema

Após vencer o programa, David Diamond fez questão de esclarecer: «Foi um jogo, não quis mal a ninguém. Difícil de jogar, mas quando eu digo o respeito, a educação e a verdade é no sentido de a minha verdade, o meu respeito e educação, porque eu não quis mal a ninguém. Portanto, se alguém se sentiu mal eu peço desculpa, mas isto foi um jogo».

Recorde aqui o percurso de David Diamond na casa do Dilema:

Quem é David Diamond?

56 anos, Porto

David Diamond nasceu no Porto, numa família numerosa e rodeado de mulheres. Empresário de sucesso, encontra na família a sua razão de viver. Entra neste desafio com a filha, Mafalda Diamond, mas assume que vem para viver a experiência a 100%, mesmo que seja preciso chocar de frente com a filha! Descreve-se como uma pessoa lutadora.