Sussurros, estratégias e códigos! Saiba tudo sobre as acusações de David Diamond a Marie e Daniela Santos que geraram o caos

No Dilema, Daniela Santos e Marie tomaram banho juntas o que levantou uma onda de provocações por parte de David Diamond. O nortenho afirmou: «As concorrentes devem ser penalizadas por estarem a sussurrar no banho».

Marie e Daniela perante as provocações de David, atiraram: «Como não conseguem fazer dinheiro, querem tirar o dos outros» e «Porque é só assim que chegam ao empate …. Eu até sou uma pessoa que fala … vejo-te preocupado, queres tomar banho connosco?».

David Diamond continuou a provocar as colegas e pede à produção: «Virem à câmara para a cabine número um e vejam quem é que está a combinar estratégias … põem a toalha para tapar e tudo…».

Daniela esclarece «É porque estamos nuas…» e atira «Mas nunca te preocupaste durante o programa, quando vinham pessoas tuas para aqui para dentro. Isso não havia preocupação. Só te dá jeito para umas para as outras não vês!», e alerta o colega: «Tens de escolher as pessoas com quem brincas! Já te avisei disto uma vez ou duas».

David Diamond insiste e afirma: «A equipa laranja sofreu dois mil euros de sansão! Aquilo é só sussurros, estratégias e códigos».

Veja o confronto, aqui: