Diogo Marcelino desiste do Dilema mas arrepende-se e acaba por regressar

Mafalda Diamond desentende-se com o pai, David, por causa de Diogo Marcelino

David Diamond mostra-se incomodado com relação da filha com Diogo Marcelino: «Foi uma decepção total»

Última hora! Diogo Marcelino desiste e abandona a casa do Dilema! Saiba o motivo

Saiba quem foi o concorrente expulso da casa do Dilema!

A gala de hoje, dia 5 de agosto, foi das mais intensas do Dilema, os ânimos exaltaram-se, o que levou a uma desistência: Diogo Marcelino. O concorrente inicialmente ameaça sair da casa, após ter ouvido gritos da família em estúdio, contudo com o decorrer da gala, garante que quer sair e pede à produção que o deixem tomar essa decisão.

Os gritos da família 'desestabilizaram' o concorrente. Durante este momento tenso, Diogo fica a par de algumas acusações que lhe foram dirigidas pelos comentadores e, pensando no que a família estaria a passar ou sofrer 'cá fora', afirma que quer mesmo abandonar o jogo.

Veja o momento, aqui:

Visivelmente nervoso, o concorrente começa a fazer as malas. Bernardina tenta acalmar o colega, mas sem sucesso. Ora veja:

O concorrente vai para o abrigo falar com Manuel Luis Goucha e revela a sua decisão: vai mesmo abandonar a casa do Dilema em plena gala. Veja o momento:

Tomada a decisão é hora de se despedir dos colegas e dizer adeus à casa do Dilema. Veja a despedida, aqui:

Diogo Marcelino é recebido em estúdio e ouve a opinião dos comentadores... De entre os comentários Susana Dias Ramos assume: «eu era cega pelo meu pai, perdi o meu pai e o jogo com a Mafalda e com o David para mim não se faz e eu tinha-te num patamar muito alto». No final da conversa, os comentadores afirmam que gostavam muito que Diogo voltasse para casa e o jovem de 36 anos responde: «Eu vou voltar».

Veja o momento: