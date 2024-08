Cristina Ferreira reage a regresso de Diogo Marcelino à casa do Dilema: «Isto não é o Big Brother, nem a Casa dos Segredos (...) o que aconteceu ontem é permitido»

Última hora! Diogo Marcelino desiste e abandona a casa do Dilema! Saiba o motivo

Saiba quem foi o concorrente expulso da casa do Dilema!

Diogo Marcelino desiste do Dilema mas arrepende-se e acaba por regressar

O reencontro emocionante de Rafael Bailão com a avó! Ora veja

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz reuniram-se para comentarem algo inédito no «Dilema», Diogo Marcelino regressa ao jogo após desistência.

A comentadora Luísa Castel-Branco começa por afirmar: «Vou-te dizer uma coisa, não percebi como é que é possível, nunca tinha acontecido que eu saiba, um concorrente sair, pedirem-lhe para voltar, dizer que não, fala a mãe, fala o pai... não sabia que isto era possível».

Ao ouvir este comentário, Cristina Ferreira esclarece:

«Por acaso é possível. O Dilema não é o Big Brother, não é a Casa dos Segredos, não é nenhum formato que se saiba. Aquela mesa que está em estúdio é uma mesa de conversas, que permite isto. Foi a primeira vez que aconteceu, mas se no domingo o Goucha quiser trazer alguém dentro da casa para conversar cá fora com as pessoas e depois voltar a entrar isto pode acontecer. A única coisa que não pode acontecer é depois de uma expulsão, ou seja, quem é expulso não volta a entrar, mas de resto este formato permite que haja este tipo de confrontos».

Veja a conversa, aqui: