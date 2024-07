A primeira entrevista de Élvio Santiago após expulsão: «Eu demoro a dar-me a conhecer, é um defeito meu»

Élvio Santiago foi o segundo concorrente expulso do «Dilema». Esteve no «Dois às 10» à conversa com Cláudio Ramos, para fazer o balanço da sua participação no programa e esclarecer as polémicas em que se viu envolvido com os colegas, dentro da casa.

O cantor e empresário de Vila de Sobrosa revela que aceitou o convite para participar no “Dilema”, por ser uma experiência inédita e uma oportunidade de ganhar uma maior visibilidade para a sua carreira enquanto artista.

As primeiras impressões e a ameaça de desistência

Élvio relatou que o início do programa foi desafiador, especialmente após ouvir comentários de que o seu rosto não inspirava confiança. “Acabo por ficar preocupado comigo mesmo. Será que passo uma imagem de uma pessoa que não é de confiança? Começo a duvidar de mim”, afirma.

Cláudio Ramos mencionou ter-se sentido enervado quando Élvio Santiago ameaçou desistir do programa na passada sexta-feira (19 de julho) e Élvio esclareceu que a decisão foi motivada pelo momento de tensão que viveu com Daniela Santos: “É um acumular de muitas coisas, mas aquilo foi realmente a última gota de água (…) Quando vi que toda a gente me estava a «atacar», eu disse «não é segunda-feira (que saio), é hoje»”.

Recorde o momento:

Élvio foi alvo de várias críticas…

Quando confrontado com algumas das críticas de que tinha sido alvo dentro da casa, inclusive o facto de não mostrar sensibilidade e emoções perante as situações, Élvio respondeu: “Eu não quero levar as coisas para a tristeza porque tristeza já está o mundo cheio. Eu não gosto de ver as coisas sempre por esse lado, então tento segurar-me. Por isso é que eu tenho a atitude de disfarçar: não olho nos olhos, olho para o chão. (…) É a minha forma de reagir”.

O ex-concorrente mencionou também a dificuldade que sentiu após ter sido rotulado como inútil no jogo: “Não estava preparado para o jogo. (…) Estava preparado para me divertir”.

O Beijo com Marie

Élvio destacou que não se ofendeu quando a amiga Marie referiu que acreditava que o concorrente deveria ser expulso. “Quando ela fala a sério, é assertiva”, explicou.

Na verdade, a relação entre os concorrentes era marcada por uma forte amizade, ao ponto de terem protagonizado o momento do beijo.

Arrependimentos

Quando questionado se teria arrependimentos, Élvio admitiu ter remorsos de algumas atitudes que teve com a ex-concorrente Catarina Miranda.

Apesar de ter agarrado a oportunidade, Élvio Santiago acabou por ser expulso este domingo (21 de julho) com 68% dos votos, após ter enfrentado Igor Marchesi na votação final. Reveja o momento da sua expulsão: