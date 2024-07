«És estúpida e parvalhona»: O conflito aceso entre Élvio Santiago e Catarina Miranda: «A partir de agora és abaixo de chão»

No Dilema, Élvio Santiago e Catarina Miranda entram num confronto aceso. Acusações, gritos e nomes feios foram trocados neste conflito. O ambiente entre os concorrentes é de muita tensão.

Élvio começa por admitir a opinião que tem em relação a Catarina Miranda: «Tu queres muito aparecer. À qual a concorrente responde: «Eu não preciso de aparecer eu já apareço por mim própria».

O concorrente prossegue e afirma: «Tu estás muito iludida neste mundo, no mundo da “fama”, tu não sabes o que é que é isto, não é reality. Ontem estavas a ter uma conversa que eu sinto um bocado vergonha alheia, estavas a contar a tua história que tiveste no reality… parece que já estiveste em 5,6,8 realities, parece que és uma grande abraço expert nisto. Tens de acordar, tens de perceber que este tipo de fama, é uma fama que vem e deposita acaba».

Já visivelmente exaltado, o concorrente atira: «Tu és muito eu, egocêntrica. Tu aqui estás no Dilema não estás mais no Big Brother e estás a usar muitos estratagemas do Big Brother e escusas de olhar com essa cara de riso porque tu ainda és uma catraia, tens 25 anos. Tu és uma catraia à minha beira e à beira de muitos. Aquilo que fazes com as pessoas é gozar com a cara das pessoas, mas comigo tu não vais gozar. Eu de ti viro-te as costas. És uma estúpida que anda aí, és parvalhona. És estúpida e parvalhona».

Catarina Miranda chocada com a atitude do colega afirma: « Tu és um mal educado. O que tu acabaste de dizer é de uma pessoa mal educada».

Élvio Santiago acaba a discussão garantido à colega: «Vou-te ignorar a partir de agora. A partir de agora és abaixo de chão. Chega. Vai-te lixar, acabou».