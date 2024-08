Este domingo, 25 de agosto, Manuel Luís Goucha conduziu mais uma gala do Dilema na companhia dos comentadores, Susana Dias Ramos e Ricardo Martins Pereira.

Em risco esta semana estiveram Nelson Lisboa, Igor Marchesi e Bernardina Brito. Na gala, o público decidiu manter Nelson Lisboa em jogo e o concorrente foi salvo em primeiro lugar, com 71% dos votos.

No Duelo Final, Igor Marchesi foi o concorrente expulso do programa, com 29% dos votos do público.

