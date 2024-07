Saiba quem foi o concorrente expulso do Dilema

Na gala de hoje, 21 de julho de 2024, do Dilema, com Manuel Luís Goucha, ficamos a saber quem foi o concorrente mais votado ao longo da semana, para ser expulso do programa. Manuel Luís Goucha encerrou as votações e lançou o gráfico. Os números não mentem: Élvio Santiago foi o concorrente expulso, na segunda semana de jogo, com 68% dos votos dos portugueses.

Já na gala de hoje, foram lançadas na aplicação oficial do programa, duas votações para averiguar quem é o melhor jogador da equipa laranja e quem é o melhor jogador da equipa roxa.

As percentagens não mentem, e Marie é a melhor jogadora da equipa laranja, com 42% dos votos! Já na equipa roxa, a melhor jogadora é Bernardina Brito com 34% dos votos.

David Diamond foi posto à prova, relativamente à sua postura como jogador e como pai. Enfrentou um dilema relacionado com a filha, Mafalda Diamond - escolher uma imunidade para si, ou dá-la a Mafalda - e a decisão surpreendeu Manuel Luís Goucha: David decidiu atribuir a imunidade a Mafalda Diamond.

Perceba o porquê:

Rosa Bela e Daniela Santos enfrentam o primeiro dilema da noite: Têm de escolher uma das equipas para perder 1000€. Se nenhuma ceder, ambas as equipas perdem o mesmo valor.

As duas concorrentes não quiseram ceder e, por isso, as duas equipas perderam 1000€ do valor total. Veja o momento: