Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Dilema

Mafalda Diamond sobre o jogo do pai, David Diamond: «Mexe ali com o meu sistema nervoso»

Mafalda Diamond e Diogo Marcelino não resistem e beijam-se no duche! As imagens mais exclusivas do momento quente

Na gala de hoje, 28 de julho de 2024, do Dilema, com Manuel Luís Goucha, ficamos a saber quem foi o concorrente mais votado ao longo da semana, para ser expulso do programa. Manuel Luís Goucha encerrou as votações e lançou o gráfico.

Os números não mentem: David Mesquita foi o concorrente expulso, na segunda semana de jogo, com 39% dos votos dos portugueses. Rafael Bailão fica assim salvo, com 61% dos votos.

Durante esta gala do Dilema, abrimos votações na aplicação oficial do programa, para que pudesse nomear diretamente um concorrente. Diana Lucas e Rafael Bailão foram os dois concorrentes em causa.

Manuel Luís Goucha encerrou votações e revelou resultados: Diana Lucas foi a escolhida, com 60% dos votos.

Rafael Bailão recebeu apenas 40% dos votos.

Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Mafalda Diamond e o pai, David Diamond, no abrigo, para tentar perceber como está a ser esta experiência entre pai e filha.

Goucha tentou perceber o que sente Mafalda relativamente ao jogo do pai, que recentemente tem sido alvo de muita controvérsia. «Mexe ali com o meu sistema nervoso» confessou a ex-concorrente do Big Brother, que sente que David tem «falta de poder de argumentação», enrolando-se nas próprias palavras e causando situações constrangedoras no jogo.

Veja o momento completo:

Mafalda Diamond também tem dado que falar, depois de alegadamente ter havido um beijo entre si e Diogo Marcelino. Desde o início do programa que tem sido muita a especulação sobre a proximidade de Diogo Marcelino e Mafalda Diamond. Neste sábado, dia 27 de julho, os concorrentes cederam à pressão e acabaram mesmo por dar o primeiro beijo desta edição.

Escondidos entre toalhas, os concorrentes tomavam um caloroso duche que acabou por culminar num intenso beijo. «O que aconteceu é que uma pessoa não é de ferro… teve de se matar uma saudadezinha», explicou Diogo Marcelino. «Está na altura em que uma pessoa quer é trocar beijinhos e carícias… e aconteceu», acrescentou.

Na gala do Dilema, Manuel Luís Goucha confrontou Diogo Marcelino, com algum humor, sobre o que aconteceu: «Não existiram uns beijinhos no chuveiro? Ou era um barulho da instalação da água?»

Veja o vídeo completo e tente não rir com a resposta de Diogo Marcelino. Pode também ver a reação hilariante de David Diamond, pai de Mafalda Diamond, ao beijo de Diogo com a filha:

Os concorrentes foram confrontados com imagens, onde se vêm vários elementos do grupo a infringir regras, nomeadamente o uso de códigos e sussurros.

As regras do jogo são claras e as consequências inevitáveis: A equipa laranja foi sancionada, perdendo 2000€.

Diogo Marcelino reagiu com muita honestidade a este momento, partilhando a sua opinião: «Acho injusto, completamente injusto».

Veja o momento completo: