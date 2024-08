Hoje: Os Dilemas vão subir até aos 5000€! Saiba o que esperar da gala

Hilariante! Ricardo Martins Pereira faz relato cómico do momento polémico entre Beatriz Prates e David Diamond

Quem irá abandonar a casa do Dilema este domingo? Veja os apelos dos nomeados!

Mafalda Diamond desentende-se com o pai, David, por causa de Diogo Marcelino

David Diamond mostra-se incomodado com relação da filha com Diogo Marcelino: «Foi uma decepção total»

Após participação no Dilema, Cláudia Nayara ruma até ao Santuário de Fátima e leva objeto simbólico: «Não julguem o livro pela capa»

Hoje, dia 4 de agosto, Manuel Luis Goucha apresenta mais gala do Dilema. Hoje vamos conhecer o próximo concorrente expulso da casa do Dilema. Os nomeados desta semana e, como tal, estão em risco de abandonar a casa do Dilema, são:

Xana Carvalho - 761 200 216



Diana Lucas - 761 200 207

Rafael Bailão - 761 200 214



Mafalda Diamond - 761 200 211



Hoje vamos assistir a algo inédito: os Dilemas vão subir até aos 5000€. Será que os concorrentes estão preparados e dispostos a jogar?

Na Gala de hoje, vamos assistir a várias surpresas e momentos inesperados. As nomeações voltam a apanhar os concorrentes de surpresa e a pergunta que se coloca é: Quem nomeia quem?

Renato Duarte, o infiltrado, vai fazer uma visita e vai pôr os conhecimentos dos concorrentes à prova. Qual das equipas se vai sair melhor?

Sabia que o público vai voltar a tomar decisões através da aplicação_ Contudo, qual será a consequência? Não perca a gala logo à noite na TVI e deixe-se surpreender.