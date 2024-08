Manuel Luis Goucha está de luto. Recorde a entrevista emotiva do apresentador à mãe: «És a mulher da minha vida»

A notícia foi avançada por Carlos Goucha, irmão do apresentador Manuel Luís Goucha , no passado sábado, dia 10 de agosto, através das stories de Instagram. Maria de Lourdes Sousa faleceu aos 101 anos. A acompanhar uma fotografia da mãe, Carlos Goucha escreveu: «Até um dia no céu, minha querida mãe. Agora és uma estrela».

Hoje, dia 11 de agosto, Zé Lopes e Merche Romero prestaram uma homenagem à mãe de Manuel Luís Goucha, no programa «Bom Dia, Alegria» (V+ TVI). Os apresentadores abalados com a notícia lamentaram: «Queríamos deixar aqui um grande beijinho ao Manuel Luís Goucha, os nossos sentimentos». No programa partilharam um excerto de uma entrevista de Manuel Luís Goucha à mãe, no programa «Mulheres da Minha Vida».

Emocionado, Manuel Luis Goucha afirma: «Há quem diga que são os filhos que escolhem os pais e eu fico muito contente por te ter escolhido como mãe. Obrigado». Nesta entrevista, o apresentador também revela: «Tu és a minha maior fã» e «És a mulher da minha vida».

Veja o excerto da entrevista, aqui.