Igor Marchesi responde a David Diamond, em momento polémico! Saiba o que aconteceu

Durante a tarde desta quinta-feira, 8 de agosto, o infiltrado Renato Duarte regressou à casa do Dilema para mais uma cerimónia de acusação. Igor Marchesi ataca David Diamond e os ânimos exaltam-se.

Igor inicia a cerimónia de acusação e afirma:

«Desde o começo, muitos de nós, temos relativizado comportamentos racistas, homofóbicos e outros. A partir do momento que o David consegue escapar disso tudo, eu Igor decidi que não vou deixar passar uma vírgula do que ele eu tenho ouvido, sem falar. Em relação às “luvas de paneleiro”, estávamos todos no alpendre, o Nelson estava vestido à inverno e tinha luvas de inverno. E ele com uma atitude homofóbica vem falar que eram luvas de paneleiro porquê? (...) Racistas voltem para o armário. Vocês não merecem liberdade. Que a gente demorou muito tempo a conquistar».

David responde: «A única coisa que eu disse foi umas luvas de pelo, que disse que são umas luvas paneleiras. Tu não sabes, mas em Portugal dizer que uma coisa é paneleira não é dizer paneleiro. É completamente diferente. Há aqui uma interpretação linguística que eu teria cuidado em vir para um programa português acusar alguém de racismo».

Veja o confronto completo, aqui: