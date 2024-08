A primeira declaração de Manuel Luís Goucha após a morte da mãe: «Se me permitem hoje é por ela»

Piropo de David Diamond é visto com maus olhos e gera polémica: «És um bom pitéu»

Hoje, domingo, dia 11 de agosto, Manuel Luís Goucha apresenta a sexta gala do Dilema. Uma gala difícil para Manuel Luís Goucha, uma vez que a mãe do apresentador faleceu, ontem, dia 10 de agosto, aos 101 anos. O apresentador dá início à gala o Dilema com homenagem à mãe, Maria de Lourdes Sousa.

Na homenagem, o apresentador afirmou:

«Várias vezes eu e a minha mãe falámos da eventualidade de acontecer este dia. A minha mãe partiu e eu tenho um programa para apresentar. A minha mãe sempre me disse, aliás, fez-me prometer várias vezes que eu não deixaria nunca de trabalhar e, por isso, se me permitem hoje é por ela. Boa noite, sejam bem-vindos à sexta gala do Dilema».