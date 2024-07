Primeira semana do Dilema! Recorde os momentos que marcaram o arranque do novo programa da TVI

O Dilema é o novo Reality show da TVI e estreou há uma semana, dia 7 de julho. Desde então, a casa tem estado ao rubro e os concorrentes enfrentaram vários dilemas ao longo dos dias.

Recorde aqui os momentos mais marcantes do arranque do programa!

A primeira discussão do Dilema! Rafael Bailão e Catarina Miranda entram em confronto

Durante a madruga, logo após a gala de estreia, Catarina Miranda teve uma conversa a sós com Rafael Bailão, depois deste a nomear.

Durante uma dinâmica com Renato Duarte, Catarina Miranda não escondeu o seu desagrado em relação a alguns comentários de Rafael Bailão. Os dois concorrentes envolveram-se em picardia perante todo o grupo, protagonizando a primeira discussão do Dilema.

Duelo de titãs! Bernardina Brito e Catarina Miranda entram em confronto: «Isto não é um tribunal»

Durante uma dinâmica de grupo esta segunda-feira, 8 de julho, Bernardina Brito confrontou Catarina Miranda.

«Como representante de uma das equipas, eu vou explicar o que diz aqui… Devem escolher um adjetivo cada um que consideram que melhor descreve o colega. Não o jogo do colega», explicou Bernardina.

«A Miranda quis descrever o jogo do colega, não é o que diz aqui», acrescentou.

A concorrente de Almeirim não se deixou ficar e reagiu: «Não és tu que vens para aqui dizer o que é que eu tenho de dizer, era o que faltava (...) Se querias ir para advogada de defesa tinhas de ir para outro sítio, isto não é um tribunal», respondeu ainda.

O testemunho de Nélson Lisboa que deixa os concorrentes em lágrimas!

Dia 10 de julho, Nélson Lisboa deixou os colegas da equipa roxa em lágrimas e muito emocionados. No testemunho, o concorrente revelou que não tem contacto com o seu pai, o que o leva a sentir «medo» da figura masculina.

Emocionado, o concorrente abre o seu coração e revela: «Eu não tenho contacto com o meu pai… essencialmente o que me marcou é que eu tenho alguma dificuldade com a figura masculina, ou seja, alguém mais velho e um homem cria-me medo… e eu pensei 'meu Deus vai entrar um homem mais velho, mais velho do que eu' e isso é a única coisa que me pode desestabilizar».

Primeira salvação no Dilema

Durante a Emissão Especial de quinta-feira, 11 de julho, Manuel Luís Goucha revelou aos concorrentes quem ficou salvo da expulsão do próximo domingo! Entre Catarina Miranda, David Diamond, Élvio Santiago, Xana Carvalho e Diogo Marcelino, foi Diogo Marcelino que ficou salvo da expulsão com 0% de votos.

A relação entre Catarina Miranda e Diogo Marcelino tem dado muito que falar

Ao longo da semana, Diogo Marcelino e Catarina Miranda estiveram bastante próximods. Na tarde desta quinta-feira, 11 de julho, Catarina Miranda e Diogo Marcelino trocaram algumas ‘bocas’ dentro da casa do ‘Dilema’, após comentário inusitado do concorrente...

Diogo estava à conversa com Daniela Santos, Igor Marchesi e Catarina Miranda e, a dada altura, foi questionado sobre quem deverá ou não beijar bem, e afirmou que, na sua opinião e imaginação, a bailarina “beija bem”, ao passo que a jovem de Almeirim não.