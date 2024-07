O testemunho de Nélson Lisboa que deixa os concorrentes em lágrimas: «Alguém mais velho e um homem cria-me medo…»

Catarina Miranda vai mesmo desistir do Dilema? «Não me sujeito a isto...»

Durante a tarde de hoje, dia 10 de julho, Nélson Lisboa deixou os colegas da equipa roxa em lágrimas e muito emocionados. No testemunho, o concorrente revelou que não tem contacto com o seu pai, o que o leva a sentir «medo» da figura masculina.

Emocionado, o concorrente abre o seu coração e revela: «Eu não tenho contacto com o meu pai… essencialmente o que me marcou é que eu tenho alguma dificuldade com a figura masculina, ou seja, alguém mais velho e um homem cria-me medo… e eu pensei 'meu Deus vai entrar um homem mais velho, mais velho do que eu' e isso é a única coisa que me pode desestabilizar».

E, acrescenta: «Era uma imagem muito autoritária para mim e para a minha mãe e não só nunca me bateu, nunca houve violência física, mas a questão de ser espectador de algo mais violento, isso marcou-me».

Após limpar as lágrimas, prossegue e afirma: «Eu acho que vocês já viram, foi muito pouco, mas espero que tenham a oportunidade de ver mais, eu não tenho medo de nada nem de ninguém... a mim não me interessa as famas que têm, os apoiantes que têm, eu sou eu. Se tenho de dar uma opinião dou, a única coisa que me podia retrair um pouco mais seria uma figura masculina autoritária».

Nélson Lisboa acaba por concluir: «Então o que eu percebi com o David até agora, é que me está a desconstruir esta imagem de que esta figura masculina mais velha pode também ser este abraço».