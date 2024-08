Quem irá abandonar a casa do Dilema este domingo? Veja os apelos dos nomeados!

No Especial de segunda feira do Dilema, Manuel Luís Goucha, partilhou com os concorrentes e com os portugueses o leque de nomeados para mais uma semana de jogo.

Agora, as votações são para salvar

David Diamond, Rafael Bailão, Mafalda Diamond, Diana Lucas e Xana carvalho foram os 5 concorrentes em risco esta semana!

Contudo, durante o Especial de quarta-feira, 31 de julho, com Manuel Luís Goucha, ficámos a conhecer o primeiro concorrente salvo da semana! David Diamond pode respirar de alívio durante mais uma semana. Veja aqui todas as reações...

Este domingo vamos conhecer o próximo concorrente expulso da casa do Dilema. Os nomeados são:

Xana Carvalho - 761 200 216



Diana Lucas - 761 200 207

Rafael Bailão - 761 200 214



Mafalda Diamond - 761 200 211

Veja o apelo de Xana Carvalho:

Assista ao apelo de Rafael Bailão:

É a vez de Mafalda Diamond fazer o seu apelo:

O último apelo é de Diana Lucas: