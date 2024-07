Choro, lágrimas e pânico! Rafael Bailão cede à pressão e desaba a chorar! Saiba o que aconteceu

Mafalda Diamond é concorrente do Dilema! Mas o pai também! As emoções que marcam a gala

No Dilema Especial, Manuel Luis Goucha conversa com Rafael Baião no abrigo e confronta o concorrente sobre comentário que o concorrente fez a Catarina Miranda na altura das nomeações, que gerou a primeira discussão na casa do Dilema: «Posso pressentir aqui um piscar de olho aos fãs do Francisco Monteiro para que fiquem do seu lado nesta competição? Podia ser uma estratégia sua...».

Rafael Bailão responde ao apresentador: «Não. Isto arrepia-me um bocado. Eu vim aqui com zero estratégia, eu vim aqui para ser eu próprio, para dizer aquilo que eu sinto no momento e eu já estou em pânico, com medo que as pessoas comecem... imagine eu vim para aqui preparado para ser eu próprio, não para estar a pegar em coisas...». E acrescenta: «Eu já estou com medo com o que as pessoas possam estar a dizer... eu não quero mal entendidos».

Goucha intrigado pergunta: «Então porquê esse receio? Você penaliza-se com alguma coisa que entretanto já fez entre a noite de ontem e o dia de hoje?». À qual o concorrente responde: «Não, não».

Veja a resposta completa do concorrente, aqui:

Após a conversa com Manuel Luís Goucha, Rafael Bailão chora desalmadamente e é consolado por Bernardina Brito . O apresentador ao saber que o concorrente estava a chorar, interrompe a conversa com Catarina Miranda e vai consolar o jovem Tiktoker: «Porquê essas lágrimas?».

Com dificuldade em falar e respirar, o concorrente esclarece, entre soluços: «Ontem foi um dia muito intenso e eu só estava a tentar não criar a azáfama. Não entrei aqui com alguma estratégia. Quando o Goucha falou da cena do Monteiro, eu senti... eu não quero nada que as pessoas pensem que eu estou aqui a tentar falar dos outros. Eu estava só a mostrar a minha percepção do mundo exterior ».

O apresentador consola o jovem e tranquiliza-o:«Está esclarecido! Não tem de ficar preocupado! Tem de se divertir e continuar a jogar com estratégia, sem estratégia! Aproveite a experiência em proveito, nomeadamente, da sua carreira musical. Combinado?».

Veja o vídeo, aqui:

Bernardina Brito acalma Rafael Bailão durante momento de choro. O concorrente mostra-se frágil e relembra a avó..