A gala do Dilema foi imperdível! Estes são os momentos mais marcantes da estreia do novo Reality show da TVI

Uma casa de verão, 16 concorrentes famosos. Um jogo de equipas e dilemas diários. Manuel Luís Goucha como apresentador e Renato Duarte como infiltrado... Já estreou o Dilema, o novo reality show da TVI e as curiosidades sobre o programa são mais do que muitas. Este é um programa de muitas emoções, decisões e desafios. Em jogo está um prémio final.

Todas as semanas haverá nomeações e expulsão, mas o objetivo de cada equipa é amealhar o máximo de dinheiro possível, num máximo de 50 mil euros.

Os dilemas são a base deste reality show. Será através deles que os concorrentes vão poder amealhar dinheiro para o prémio final. Para além disso, todos os dias, os concorrentes terão de tomar decisões, umas difíceis, outras divertidas.

Há outras novidades no Dilema. Renato Duarte é o infiltrado e vai entrar na casa em momentos estratégicos do jogo, para sentir o ambiente e ouvir os concorrentes ainda a quente. Mas também vamos ter a presença dos homens de vermelho, duas figuras enigmáticas que vão surpreender os concorrentes em momentos inesperados, para lhes mostrar que nunca nada é o que parece.

O mais importante da estreia!

A estreia do Dilema ficou marcada por várias surpresas e entradas inesperadas! Veja aqui os momentos mais marcantes da primeira gala do novo reality show.

Catarina Miranda entra na casa e deixa indireta a Daniela Ventura. Veja aqui:

No Dilema, Catarina Miranda, ex-concorrente do Big Brother 2024, é a nova concorrente do Dilema! Catarina Miranda entra na casa e deixa indireta a Daniela Ventura: «Homenagem à minha amiga que me vai ver no plasma...»

Beatriz Prates enfrenta dilema e aceita cortar o cabelo!

No Dilema, Beatriz Prates enfrenta dilema! Concorrente escolhe cortar 15 cm do cabelo e angaria 2000 euros para a sua equipa. Veja o momento:

Mafalda Diamond, ex-concorrente do Big Brother, entra no Dilema… com o pai!

Mafalda Diamond é uma das concorrentes deste novo desafio e trouxe um familiar consigo. A ex-concorrente do Big Brother 2022 entrou no «Dilema» com o seu pai, David Diamond.

David Diamond enfrenta dilema e deixa a filha sem malas!

No Dilema, David Diamond é adversário da filha Mafalda Diamond! O concorrente enfrentou um dilema e deixou a filha sem as suas malas. Veja aqui: