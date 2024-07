A história de amor de Rosa Bela com Carlos Areias. O casal tem 48 anos de diferença

As primeiras promessas de Ricardo Martins Pereira como comentador do «Dilema»

Rosa Bela, a atriz de 33 anos, é uma das concorrentes do novo reality show da TVI: Dilema. Mantém uma longa relação com com o ator Carlos Areia.

Conheça a concorrente:

A atriz cresceu numa vila em Aveiro, no meio da natureza e diz-se privilegiada por ter aprendido com a avó a trabalhar na terra. Aos 16 anos, veio para Lisboa para seguir o sonho de ser atriz. Já fez teatro, novelas, séries, e já teve uma produtora de teatro independente. Atualmente, vive em comunhão com o ator Carlos Areia, que considera ser “o Robert de Niro português”. Vive a vida para fazer o que mais gosta e promete dar 100% em todos os desafios do DILEMA!

Conheça a história de amor de Rosa Bela e Carlos Areia:

Rosa Bela e Carlos Areia estiveram em outubro de 2022 no programa «Goucha», onde partilharam com os portugueses a bonita história de amor que os une. De recordar que o casal tem 48 anos de diferença, Rosa Bela de 33 anos e Carlos Areia de 80 anos.

Foi aos 16 anos quando veio viver para Lisboa que Rosa Bela conheceu Carlos Areia, na altura com 64 anos. A atriz veio para a capital portuguesa para tentar a sorte no mundo da representação. Os atores rapidamente ficaram amigos.

Durante a conversa, a atriz partilhou com Manuel Luís Goucha como foi o início desta relação e confessou que a sua atitude, na altura, não foi a melhor: «Sabia que tinha cometido um erro».

Recorde-se que, apesar de todas as críticas e julgamentos, o casal de atores mantém uma relação há 15 anos - e o ator já revelou ter o desejo de ser pai aos 80 anos.

O primeiro projeto da atriz na TVI foi em I Love It, onde fez uma participação especial. Depois disso, participou n' A Herdeira e o seu mais recente desafio na TVI foi em Queridos Papás.

Já Carlos Areia participou em diversas séries e novelas de sucesso desta estação, como Trapos e Companhia, Anjo Selvagem, O Prédio do Vasco (transmitido durante os últimos anos na TVI Ficção), O Clube das Chaves, Morangos com Açúcar, Ana e os 7, Remédio Santo, Jardins Proibidos, entre muitos outros.