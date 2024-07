A história de amor que sobreviveu a tudo e a todos. Saiba como começou o amor entre Carlos Areia e Rosa Bela

Coração vs Razão! Bernardina Brito e Rosa Bela enfrentam Dilemas que mexem com as suas emoções... Saiba tudo

Rosa Bela Soares é uma das concorrentes do Dilema. A atriz de 32 anos está há 16 anos num relacionamento com o também ator Carlos Areia, de 80. A atriz recorreu à conta de Instagram para partilhar com os seguidores a história de amor que partilha com a sua cara metade, Carlos Areia, há 16 nos.

«15 ANOS! ✨

Nem nos meus pensamentos e sonhos imaginei ter uma relação com alguém 15 anos e muito menos com 48 anos de diferença… mas o que são 48 anos de diferença no amor?! Temos as nossas diferenças de personalidade, de ideias e formas de estar na vida! Mas no amor os 48 anos passam a zero! Digam o que disserem nós “SOBREVIVEMOS” a tudo e a todos e chegámos aos 15!! Vivemos o presente e não sabemos o dia de amanhã mas este amor e esta viagem na vida já ninguém nos tira! Tudo valeu! O resto QUE SE FODA!».

Rosa Bela e Carlos Areia estiveram em outubro de 2022 no programa «Goucha», onde partilharam com os portugueses a bonita história de amor que os une. De recordar que o casal tem 48 anos de diferença, Rosa Bela de 33 anos e Carlos Areia de 80 anos.

Foi aos 16 anos quando veio viver para Lisboa que Rosa Bela conheceu Carlos Areia, na altura com 64 anos. A atriz veio para a capital portuguesa para tentar a sorte no mundo da representação. Os atores rapidamente ficaram amigos.

Durante a conversa, a atriz partilhou com Manuel Luís Goucha como foi o início desta relação e confessou que a sua atitude, na altura, não foi a melhor: «Sabia que tinha cometido um erro».

