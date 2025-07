«Aceitei porque precisava»: Rosa Bela recorda decisão que mudou a sua vida para sempre

Com 48 anos de diferença e 16 anos de namoro, Rosa Bela e Carlos Areia vão casar, mas nem tudo correu com esperado…

Há um ano, Rosa Bela entrou no Dilema e, agora, a atriz fez um balanço sobre a sua participação no reality show da TVI. Numa publicação nostálgica, feita através das redes sociais, a noiva de Carlos Areia partilhou um desabafo.

«Ainda me pergunto como tive coragem. Entrar no Dilema foi, sem dúvida, uma das maiores loucuras da minha vida. Uma aventura intensa, inesperada, cheia de emoções reais onde tive de me colocar à prova, sem filtros, sem ensaios, sem rede», começou por escrever, na legenda de um conjunto de imagens da sua prestação naquela experiência.

E prosseguiu, explicando porque é que aceitou o desafio: «Aceitei o desafio porque precisava disso: desafiar-me, sair da zona de conforto, testar os meus limites como mulher, como ser humano e, inevitavelmente, como atriz. Cada experiência vivida ali, cada dilema enfrentado, cada emoção exposta… trouxe-me crescimento, camadas novas, matéria viva para o meu trabalho e para a minha alma».

«E o mais bonito disto tudo? Ganhei-vos ! Muitos já me acompanhavam, mas esta experiência trouxe-me um novo grupo de pessoas, de todas as idades, que me descobriram ali e decidiram ficar. Pessoas que me escrevem, que me reconhecem e me acariciam com palavras na rua como se já fizessem parte da minha história. E fazem. Obrigada por fazerem parte desta aventura comigo. Este remember é nosso ❤️», rematou.

Na caixa de comentários, foram vários os fãs de Rosa Bela que reagiram àquela mensagem especial.

«Muito orgulho no teu percurso e pela pessoa que és 🧡», «Gostei muito da sua participação 😘», «Tu és um doce de menina (mulher ) ❤️ que sejas sempre muito feliz», «Admiro-te muito Rosa Bela. Nunca tiveste medo de fugir ao amor e isso é o que me dá seguir-te e gostar muito da vossa linda história de amor», pode ler-se.