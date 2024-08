Rosa Bela emociona-se com mensagem de Manuel Luís Goucha: «Gosto muito de si»

No Especial de quarta-feira, dia 31 de julho, assistimos a um vídeo onde Rosa Bela está vulnerável e a chorar, pois sentia-se perdida no jogo. Após a visualização destas imagens, Manuel Luís Goucha conversou com a concorrente no abrigo e questionou-a: «Como é que se sente agora a Rosa Bela? Vimo-la ali muito chorosa a falar das suas inseguranças, a sentir-se a mais no jogo…», à qual Rosa Bela respondeu:

«É uma característica da minha personalidade, mas que eu tento contornar ao longo da minha vida. Aqui era uma das fragilidades que eu não queria nada mostrar, mas aconteceu. Ontem estava-me a sentir muito insegura, comecei a olhar para o jogo e para as pessoas que estavam aqui e comecei a questionar-me».

Manuel Luís Goucha pergunta: «Qual foi a resposta que encontrou dentro de si?», Rosa Bela afirmou com segurança: «Depois de ter conversado muito, acho que sim que tenho capacidade para estar aqui e quero muito estar aqui».

O apresentador no final da conversa deixou uma mensagem muito bonita que levou a concorrente às lágrimas:

«Eu não posso dizer a opinião que os portugueses têm acerca de si, mas dou-lhe a minha opinião, eu gosto muito de si, estou a gostar muito de a ver e quando se sentir insegura porque todos nós temos grandes momentos de fragilidade, pense na segurança com que a jovem Rosa Bela lutou vários anos contra o preconceito. Um beijinho grande».

Veja o vídeo aqui.