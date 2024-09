Rosa Bela percorre quilómetros para surpreender a sua cara metade, Carlos Areia: «Que orgulho»

A história de amor de Rosa Bela com Carlos Areias. O casal tem 48 anos de diferença

Rosa Bela recorreu às stories de Instagram para partilhar com os seguidores uma surpresa que fez à sua cara metade , Carlos Areia. A atriz e ex-concorrente do Dilema deslocou-se até ao distrito de Portalegre para surpreender o companheiro. O ator está a gravar um novo projeto em cinema, que segundo a atriz, grava debaixo da «noite gelada do Alentejo, mas feliz da vida por estar a trabalhar».

Segundo Rosa Bela, este é o maior desafio da carreira de Carlos Areia: «o primeiro protagonista! Caramba, que orgulho», revela. Rosa Bela mostra-se mais orgulhosa do que nunca e afirma: «80 anos e fresco que nem uma alface, a gravar todos os dias das 07:00 às 19:00 horas. Preparem-se, ele vai rebentar muito».

