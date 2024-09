Susana Dias Ramos faz declaração de amor a Ricardo Martins Pereira: «Nos dias que correm… é raro!»

Marie 'rouba' telemóvel a Ricardo Martins Pereira e faz vídeo para a filha do apresentador que é fã da ex-concorrente do «Dilema»

No próximo domingo, dia 8 de setembro, vamos assistir à grande final do «Dilema». Um Reality Show que tem sido guiado por Manuel Luis Goucha e conta com Susana Dias Ramos e Ricardo Martins Pereira , como comentadores nas noites de domingo.

A menos de uma semana da final, a comentadora tece bonitas palavras ao colega, agora amigo. A acompanhar várias fotos dos dois Susana Dias Ramos escreve esta declaração de amor. Ora veja :

«Faço-lhe os nervos em papa e ainda assim ele escreve-me coisas bonitas! Se não têm parceiros assim vão ter mesmo que encontrar…

Desde o primeiro dia que o conheci que cheguei a casa e disse… “vou ficar amiga dele” e avisei-o também! Ele não me pareceu muito convencido mas também não reclamou! E sabem uma coisa? Vou ficar mesmo. Para sempre! Este é Ricardo Martins Pereira, meu colega, meu parceiro de trabalho, e agora, meu amigo! Aquele que me deu a mão e me segurou durante 10 semanas seguidas, sem me conhecer! Aquele que não pisa seguro sem saber que me tem segura e isso, nos dias que correm… é raro! Muito raro!

Domingo dançamos pela última vez, no Dilema MAS… bailaremos por aí!».

Ricardo Martins Pereira respondeu à partilha, escrevendo: «És a mais querida».

Aproveite e veja o momento em que Susana Dias Ramos dá a sua opinião diretamente a Niella, em estúdio, sobre a relação desta com David Maurício:

Veja o momento em que Ricardo Martins Pereira opina sobre o jogo de David Diamond: