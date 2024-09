Daniela Santos perde as estribeiras com David Diamond: «Isso eu não permito. Não estou mais na presença desta pessoa»

Cláudio Ramos comenta prestação de David Diamond no Dilema: «Imita o jogo do Miguel Vicente...»

Caos no Dilema! David Diamond boicota prova de Bernardina Brito… e a vingança serve-se com areia molhada

A cinco dias da grande final do « Dilema », Daniela Santos e David Diamond continuam de costas voltadas. Os finalistas voltaram a ser protagonistas de mais um conflito, esta segunda-feira, 2 de setembro.

O conflito ocorreu durante o especial «Dilema», conduzido por Manuel Luis Goucha, após a visualização das imagens do pós-gala de domingo, dia 1 de setembro, onde a bailarina troca farpas com David Diamond. Daniela Santos exalta-se ao falar da atual relação com David Diamond. De relembrar, que a concorrente tomou a decisão de 'nunca mais' falar com o colega de casa:

«Estou num programa de televisão e cumpro regras, portanto se tiver que estar na presença dele estou, mas se for uma escolha minha, ainda tenho livre-arbítrio de não estar (…) com a Mafalda consigo ser cordial com o David não é sequer uma opção».

Daniela Santos aproveitou o momento para falar mais uma vez sobre o momento em que David Diamond questionou a educação da concorrente :

«(…) Hoje teve a coragem de dizer que eu não tenho bases para sustentar os valores que também não tenho (…). Eu queria pedir desculpa à minha mãe porque a minha exposição aqui fez com que a educação que ela me deu fosse posta em causa e isso eu não permito (…). Se eu já tinha a certeza que nem o meu olhar quero cruzar com ele, a partir do momento em que ele mete a pessoa que me criou em causa, eu não estou mais na presença desta pessoa, não há como!».

E, acrescenta: «Subiu-lhe o ego de tal maneira à cabeça que ele acha que pode tudo (…). Ele aqui não se rege por valores morais ».

Veja o momento de tensão, aqui: