Gritos e desentendimentos! Comentário de David Diamond deixa a casa em alvoroço. Saiba o que aconteceu

Na manhã de hoje, os ânimos voltaram-se a exaltar entre Marie e David Diamond. Tudo começou no decorrer de uma dinâmica, onde os concorrentes foram desafiados a responder à pergunta:

«Quem está só a existir no jogo?»

A resposta de David Diamond gerou muita polémica na sala: « A Marie está aqui só a existir no mundo encantado dela, não a vejo como jogadora, jogar o jogo que eu jogo, não consigo jogar o jogo dela. Estou a dizer isto enquanto jogador. Vejo que ela é uma excelente pessoa, mas não passa disso ».

Após ter ouvido a opinião de David, Marie responde: «Eu sou a melhor contracena que ele vê cá dentro» e David Diamond acrescenta: «Atenção que eu não disse que a Marie era uma planta. O que eu estou a dizer é que eu não consigo decifrar o jogo da Marie, portanto a mim pouco acrescenta ao meu jogo, porque eu não sei jogar o jogo dela. Eu não estou a dizer que a Marie não possa viver no seu mundo e é belo e faz o que quiser, agora, eu não consigo é jogar com a Marie e isto é a minha pergunta relativamente ao que é que acrescenta ao jogo para mim».

Os concorrentes mostraram-se intrigados e reagiram à confissão de David. Bernardina questionou o colega: «Vocês têm muita contracena como é que estás a dizer que não consegues jogar com a Marie?», Diogo Marcelino afirma: «Isto é um programa de entretenimento David e tu disseste que não a consideravas jogadora e que a consideravas 'entertainer'» e Rosa Bela , sem papas na língua, afirma: «A Marie é uma pessoa, uma jogadora tão forte que eu sinto que o David está a léguas de conseguir jogar com a Marie, não consegue e fica frustrado».

David Diamond finaliza e atira: «Eu respondi a esta pergunta como o jogo. A nível de estratégia de jogo, eu como jogador não consigo entendê-la».

David Diamond responde ao comentário de Rosa Bela: «Gostei do adjetivo frustrado porque eu não sou frustrado na vida. Raramente me vêem a chamar frustrado , ou o que for, aqui dentro. Com respeito e educação é assim que eu faço (...) não há necessidade de vir para aqui dizer que a pessoa é frustrada». Os concorrentes não entenderam a resposta do jogador e reagiram. Veja aqui:

A discussão continua e Mafalda Diamond, filha de David Diamond, intervém e afirma: «Pai, nós já te fizemos a pergunta e tu já te explicaste e já respondeste, no entanto, eu continuo sem perceber: Como é que te perguntam quem é que está menos presente no jogo e tu dizes que é a Marie porque não compreendes o jogo dela?».

Nelson Lisboa intervém e faz chamada de atenção a David:

«Era importante reconheceres que graças à Marie tu tens muitas vezes palco».

David Diamond implacável diz: «Nós sem uns com os outros não fazemos nada no jogo. Isto não quer dizer que eu não compreenda o seu jogo». Veja a resposta completa, aqui:

Durante a dinâmica, Cláudia Nayara adormece e David Diamond não hesitou em brincar com a situação e atira: «Isto é tão interessante que a rainha está a dormir».

Xana Carvalho não gostou da afirmação do colega e atirou:

«Tudo bem que foi uma piada em relação à rainha, mas acho que é um bocadinho de mau gosto teres dado esse exemplo que nós estamos todos aqui a cantar, porque tudo aquilo que os outros falam não interessa, só a tua opinião é que é assertiva, é que é importante. É deselegante a tua postura só porque a rainha adormeceu porque está cansada… a situação é que mais uma vez só tu é que importas neste jogo. Acho que isto é um pleno desrespeito. Ninguém merece neste jogo estar a passar por isto. A situação que se passou aqui é uma vergonha».

Veja o momento, aqui: