Miguel Vicente defende Diogo Alexandre das polémicas: «Não vou deixar de me manifestar. Foi tudo atrás tipo rebanho»

Foi o concorrente com mais votos para nomear. Recebeu 13 nomeações e tem dado que falar dentro e fora da casa. Foi acusado de invadir a privacidade dos colegas e de ter dificuldade em viver em comunidade, e é um dos que está em risco para a segunda expulsão desta edição. Falamos de Diogo Alexandre.

Fora do jogo, têm sido vários os ex-concorrentes de reality shows que já se pronunciaram-se sobre a polémica em torno do jogador. Miguel Vicente, vencedor do Big Brother 2022, foi o mais recente a comentar o assunto. Saiba o que disse na sua rede social....

«Estou a passar por aqui porque isto está a mexer de alguma forma comigo e não vou deixar de me manifestar. Eu tenho estado a acompanhar o Secret Story só que ontem a cadeira quente ficou para mais tarde e não acabei de ouvir e perceber qual era o motivo para a casa toda estar a nomear o Diogo Alexandre», começou por dizer.

Neste sentido, o algarvio explicou a sua perspetiva: «Claro que numa semana nós não conseguimos conhecer todos e chegar a todos de igual forma, mas aqui a questão é que está a existir dois pesos e duas medidas: por exemplo, já vimos outros concorrentes, como o Gonçalo, que esteve sentado na cadeira com as raparigas todas a tocarem (...) e não vi o Gonçalo ou outro colega a apontar o dedo a alguma rapariga a dizer que foi evasiva e isso é que eu considero um comportamento evasivo, tocar no corpo».

«Acho que começaram a apontar o dedo ao Diogo Alexandre e foi tudo atrás, tipo rebanho. Eu já vi esta situação a acontecer», acrescentou.

«Acho que a maior parte dos jogadores está a ser injusto com o Diogo Alexandre, está a tentar arranjar mais pretextos para tentar criar umas dimensões grandes neste assunto, onde eu não acho que deva ser, é um assunto até delicado, não sabemos os segredos todos», refutou.

