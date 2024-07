Diogo Marcelino guardou o segredo mais impactante do «Secret Story». Ainda se lembra? Saiba aqui!

Avó de Catarina Miranda revela que a concorrente foi perseguida após o Big Brother: «Era ela com medo, a mãe com medo...»

Diogo Marcelino, de 36 anos, é nascido e criado em Sesimbra. Diogo tornou-se conhecido do público em 2013 quando participou na Casa dos Segredos 4. Ama a natureza e não suporta pessoas descuidadas e sem noção de preservação ambiental.

Atualmente é proprietário de um bar na marginal de Sesimbra. É muito competitivo e quer marcar a sua posição sempre que necessário. Depois de muitos anos fora do olhar do público, decidiu aceitar este convite do Dilema porque adora desafios.

Diogo Marcelino participou na quarta edição da Casa dos Segredos, no ano de 2013. Onze anos depois de ter entrado pela primeira vez num reality show, Diogo Marcelino regressou aos ecrãs da TVI.

Recorde-se que o ex-concorrente da Casa dos Segredos guardou um dos segredos mais impactantes dessa edição: «Sofri um enfarte do miocárdio». Quem o descobriu, no 91.º dia do programa, foi Sofia Sousa, ex-concorrente com quem Diogo Marcelino viveu uma história de amor na casa mais vigiada do País.

O atual concorrente do «Dilema», ficou em terceiro lugar no reality show da Casa dos Segredos.

Relembre-se que o vencedor dessa edição foi Luís Nascimento.