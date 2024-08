Beatriz Prates e Diogo Marcelino juntos na noite da desistência!

Inês Morais, vencedora do Big Brother, mostra-se implacável com Marie: «Fada das trevas»

Ontem, durante o Especial com Manuel Luís Goucha, houve nova desistência e dissemos adeus a Beatriz Prates.

Após abandonar a casa de verão mais vigiada, Beatriz Prates reuniu-se com Diogo Marcelino e Rafael Bailão para uma noite divertida pelas ruas de Sesimbra, onde vive Diogo.

Relembre o momento da desistência de Beatriz Prates...

A ex-concorrente surpreendeu todos ao revelar que iria desistir do programa.

Durante o programa, Goucha anunciou ao início que a desistência seria 'por motivos familiares'.

No momento da verdade, Beatriz Prates revelou o tudo por trás da desistência: «Eu tenho dito ao longo do programa que não há nada mais importante na minha vida do que a minha família (...) A minha família está em primeiro e eles precisam de mim».

«Vou leve e de consciência tranquila. Não me arrependo de nada».