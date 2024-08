Beatriz Prates e Diogo Marcelino juntos novamente: «Mais uma voltinha...»

Beatriz Prates esclarece encontro com Diogo Marcelino: «Não me pronunciei até então para falar disto hoje...»

Beatriz Prates quebra o gelo e explica o 'motivo familiar' que levou à desistência: «A partir do momento em que a minha mãe não está bem, largo tudo»

Beatriz Prates e Diogo Marcelino reencontraram-se após a saída de Beatriz Prates da casa do "Dilema".

Na noite deste sábado, 17 de agosto, os ex-concorrentes apareceram juntamente juntos com Rafael Bailão.

«Mais uma voltinha...»

Beatriz Prates abandonou o "Dilema" esta quarta-feira, dia 14 de Agosto por motivos familiares. Nessa mesma noite, Beatriz e Diogo encontraram-se. Saiba tudo aqui.

A ex-concorrente surpreendeu todos ao revelar que iria desistir do programa.

Durante o programa, Goucha anunciou ao início que a desistência seria 'por motivos familiares'.

No momento da verdade, Beatriz Prates revelou o tudo por trás da desistência: «Eu tenho dito ao longo do programa que não há nada mais importante na minha vida do que a minha família (...) A minha família está em primeiro e eles precisam de mim».

«Vou leve e de consciência tranquila. Não me arrependo de nada».