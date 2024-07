Diogo Marcelino, o concorrente que derrete corações. Eis as relações mais mediáticas do concorrente do Dilema

Mafalda Diamond mostra-se revoltada com decisão de Rafael Bailão e critica: «Está-me a irritar!». Saiba tudo

Diogo Marcelino já é bem conhecido do público. Muito mediático, foi muitas vezes notícia pelas relações amorosas que teve. São várias as namoradas conhecidas a Diogo Marcelino.

Uma das relações mais conhecidas foi com Sofia Sousa, mas Diogo Marcelino viveu outras relações que geraram curiosidade nos fãs.

Na altura em que Diogo Marcelino esteve na Casa dos Segredos, o ex-concorrente entrou na casa mais vigiada do País solteiro. Ao fim de algumas semanas, Diogo acabou por ser falado ao «criar» um «triângulo amoroso» que deu muito que falar, ficando dividido entre Sofia Sousa e Maria Joana Krappen.

Durante o programa, Diogo Marcelino manteve uma relação com Sofia Sousa que deu muito que falar. Os dois tinham milhares de fãs em conjunto.

No final da Casa dos Segredos, a relação com Sofia Sousa terminou e Diogo iniciou um relacionamento com Maria Joana Krappen, que terminou poucos meses depois.

Mais tarde, Diogo Marcelino reatou com Sofia Sousa. A relação entre os dois continuou sempre muito mediática, mas terminou passado algum tempo.

Diogo Marcelino conquistou o terceiro lugar na Casa dos Segredos 4 e Sofia Sousa foi a segunda classificada. O vencedor foi Luís Nascimento.

Mais recentemente, Diogo Marcelino chegou a estar noivo. A relação com Sara Allen Vasconcelos acabaria por terminar no meio de uma polémica.

Desde então, o ex-concorrente esteve afastado das «luzes da ribalta» e entrou no dia 7 de julho, nesta nova aventura, o Dilema!

Recorde a entrada de Diogo Marcelino no Dilema: