Daniela Santos acusa Diogo Marcelino: «Tu tens maldade»

O clima azedou durante uma atividade em que os participantes foram convidados a associar a palavra "malmequer" a um colega.

Diogo escolheu Daniela como alvo com a seguinte explicação: «O nosso malmequer deixou de ser regado há algum tempo. Fui eu que decidi deixar de o regar. A Daniela leva muito a peito tudo o que eu lhe digo, e o facto de não ter poder de encaixe faz com que não saiba lidar com as situações a que eu a exponho e, como tal, não fica com um sentimento bom em relação a mim».

Daniela não demorou a responder, defendendo-se ao afirmar que não tenta influenciar os outros concorrentes contra Diogo: «Eu não falo de ti a ninguém de forma negativa. (...) Eu tenho a minha opinião em relação ao que tu me fazes a mim e não tento convencer alguém disso. Portanto, eu não te quero mal. No entanto, já me fizeste fazer sentir coisas que não foram fixes e que, por mais que eu me dê bem aqui contigo, não me consigo esquecer delas».

A troca de palavras não parou por aqui e Diogo acusou Daniela de tentar denegri-lo diante das câmaras: «Fizeste-me sentir coisas que eu também não achei fixe. Tentaste denegrir-me para as câmaras com a cena do agressivo. (…) Isso ficou-me atravessado e eu senti que não me quisesses bem. Estavas era a fazer jogo nas entrelinhas só que eu apanhei-te».

Mais tarde, a tensão aumentou quando Daniela desmonstrou o seu desconforto com a presença de Diogo no seu quarto, afirmando que não gosta de estar na sua presença. Já Diogo rebateu com: «Não és dona disto. Eu posso estar em qualquer lado na casa. A casa não é tua. Tu não mandas nesta casa».

Daniela afirmou que considera que Diogo tem maldade e, no abrigo, comentou: «Ele acha uma coisa de mim (…) e tenta repetir aquilo vezes sem conta a ver se se torna uma verdade e uma opinião partilhada pelos outros colegas».

Já Marie ofereceu uma perspetiva diferente sobre a relação entre Diogo e Daniela. A concorrente sugeriu que os dois estão a gostar da atenção gerada pelas discussões, insinuando que, se estivessem fora da casa, poderiam até estar envolvidos romanticamente: «Eu acho que vocês estão a amar esta contracena e que, na verdade, não se odeiam assim tanto. (…) Vocês estão claramente a ver que isto está a bater lá fora e estão a alimentar isto».