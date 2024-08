Diogo Marcelino revoltado com David Diamond: «É uma vergonha! Não foi isso que eu te disse»

Situação do empurrão continua a dar que falar! Concorrentes 'contra' a postura de David Diamond: «Ele mandou chutos na cadeira...»

Discussão acesa! Marie perde a paciência com David Diamond: «Se tivesse lá fora, tinha-te dado uma grande chapada!»

No Dilema, os concorrentes reuniram-se na cerimónia de acusação, durante o Última Hora e o Diário, para resolver o que aconteceu de manhã: Os concorrentes reuniram-se na sala para receberem mais um dilema. Ao correrem para a porta do Dilema, David Diamond foi ‘empurrado’ por percalço e caiu . O concorrente mostrou grande revolta, atirando o seu chinelo para a frente. O caos instalou-se na casa!

Agora, os ânimos voltaram a se exaltar, desta vez entre Diogo Marcelino e David Diamond. David disse que Diogo lhe tinha dito algo, logo após a sua queda, mas Diogo nega solenemente o que o pai de Mafalda Diamond o acusa de ter dito e reage, com grande revolta: «És mentiroso e manipulador, não tens escrúpulos nenhuns! (...) É uma vergonha! Não foi isso que eu te disse».

Veja o que aconteceu:

David Diamond ainda respondeu a Diogo Marcelino, aos berros, depois de alguns comentários: «Não brincas com a família dos outros»

Nesta mesma cerimónia de acusação, Mafalda Diamond não aguentou e desabou a chorar. Veja o momento:

No meio das lágrimas, Mafalda Diamond ainda fez revelação: «Dei por mim a duvidar do meu próprio pai»

Entenda o que se passou hoje de manhã, dia 1 de agosto de 2024:

Ao culpar Beatriz Prates de o ter empurrado, em lágrimas, a concorrente mostrou indignação por essa acusação: «Isso não são maneiras de falar! Não fui eu que empurrei! Não tem de me falar assim! Isso é atitude que se tenha? É uma vergonha!».

Em conversa com Beatriz Prates e Rosa Bela, Marie mostrou revolta em relação a atitudes de David Diamond: «Cala a prima dele, não me cala a mim! Não é meu pai, já nem meu amigo é!».

«Já não é a primeira vez que eu noto que ele tem assim umas avarias!», reforçou Rosa Bela. Beatriz Partes garante que a atitude do colega foi «agressiva» e que não vai deixar passar ao lado.

«Isto não é a casa dele! Ele acha mesmo que isto é ‘David Diamond Show’», atirou Marie.

Já todos reunidos na cozinha, David Diamond pediu desculpa a Beatriz Prates pelas acusações que fez, mas os colegas não deixaram passar ao lado: «Eu não tenho olhos nas costas e acredito que não foi nada propositado. A única pessoa que eu vi atrás de mim e que senti que me empurrou foste tu. Peço desculpa pela minha reação. Magoei-me», disse David.

Marie mostrou mais uma vez indignação e acredita que David está a ‘manipular’ Beatriz: «Quanto é que te pagam por semana para fazeres esta personagem David Diamond? (…) a tua postura corporal estava bastante agressiva!».

Irritado, David Diamond atirou a Marie: «Não me chateies a cabeça! É esta a tua educação».

«Eu não quero saber se as pessoas acreditam ou não na tua versão. A partir do momento em que me mandas calar e que pensas que és o dono da casa, eu aí posso picar-te quando eu quiser», ripostou Marie.