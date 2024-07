Rescaldo de gala intenso! Diogo Marcelino mostra revolta com sanção

Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Dilema

Na gala deste domingo, 28 de julho, mais um concorrente abandonou a casa! David Mesquita foi o concorrente expulso, na segunda semana de jogo, com 39% dos votos dos portugueses . Rafael Bailão fica assim salvo, com 61% dos votos.

Na gala do Dilema, Manuel Luís Goucha confrontou os concorrentes com imagens onde se vêm vários elementos do grupo a infringir regras, nomeadamente o uso de códigos e sussurros.

As regras do jogo são claras e as consequências inevitáveis: A equipa laranja foi sancionada, perdendo 2000€.

Diogo Marcelino reagiu com muita honestidade a este momento, partilhando a sua opinião: «Acho injusto, completamente injusto».

Após a gala, durante a cadeira quente, a equipa laranja falou sobre o que aconteceu durante a gala e mostrando revolta em relação à equipa contrária, frisando que os colegas também sussurram e desrespeitam as regras do jogo. Mafalda Diamond garantiu que «fala por meias palavras» com o pai e que não é um código de jogo.

Diogo Marcelino mostrou revolta: «Não é uma questão de frequência, mas sim de existência, devíamos ser ambos penalizados».

Bernardina Brito ripostou a Diogo: «Há existência desse lado com mais frequência! (…) ninguém diz que vocês estavam a falar em códigos, toda a gente sabe (…) mas a verdade é que vocês acabam por fazer sem dar por ela! (…) nós estamos aqui para aprender com os erros».

Mafalda Diamond interveio dando como exemplo a sanção do tabaco, onde as duas equipas foram penalizadas e não apenas uma.

David Diamond também interveio no debate, tentando explicar o seu ponto de vista a Diogo Marcelino, mas os dois acabaram por se desentender.

No meio de desentendimentos, Diogo Mrarcelino garantiu: «Para mim não é justo! A cena do tabaco foi igual, foi inusto terem perdido o mesmo!».