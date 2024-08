Cobarde? Família de Diogo Marcelino reage à decisão inédita do concorrente após abandonar o Dilema!

A gala do Dilema deste domingo, 4 de agosto, ficou marcada pela desistência de Diogo Marcelino, após ouvir os gritos da mãe em estúdio. O concorrente decidiu abandonar o programa, mas depois de estar com os comentadores e com Manuel Luís Goucha, decidiu regressar ao jogo.

Recorde o momento, aqui:

Veja aqui:

A família de Diogo Marcelino emitiu um comunicado nas redes sociais sobre a decisão do concorrente.

«O Dilema é um jogo em que todos entram na casa com o mesmo objetivo, ganhar. No entanto, o que está aqui realmente em questão é a vida real, é aqui fora que se sentem os verdadeiros sentimentos e que se vive tudo muito mais intensamente», pode ler-se na publicação.

«Ontem, a família do Diogo pediu para ele sair, que para muitos foi visto como um ato cobarde, mas acreditem, foi um ato de amor. Como viram, o Diogo ao ouvir a família, agiu de cabeça quente e quis abandonar o programa, mas depois da conversa em estúdio (e do apoio do Rafael Bailão), o Diogo voltou. Desde o início que o Diogo frisou que sente a necessidade de fechar o ciclo dos reality shows e desistir não seria a melhor forma de terminar este mesmo ciclo, nem faz parte da sua personalidade», lê-se ainda.

«Quem o conhece, sabe que o Diogo tem o coração no sítio certo, é um homem que foi criado rodeado de mulheres, foi criado com amor e com uma educação de valores. O Dilema é um jogo cujo objetivo é esse mesmo, jogar! Melhor do que ninguém, conhecemos os defeitos e qualidades do Diogo e por isso mesmo jamais iremos permitir que alguém se dirija a ele com desprezo, crueldade e maldade. O nosso Diogo acabou por voltar à casa com o coração tranquilo por saber que a família está sempre, mas sempre do lado dele», acrescentou a família do concorrente do Dilema.

«Diogo, continuamos aqui na tua retaguarda até que seja o público e somente o público a decidir. Mas agora só te queremos trazer no dia da final e com o ”caneco” na mão. A todos vocês, um muito obrigado de coração por continuarem desse lado a apoiar o nosso Diogo todos os dias, continuamos a contar com todo o vosso carinho e apoio!», termina assim o comunicado.