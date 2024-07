Diogo Marcelino reage a sanção aplicada à equipa laranja: «Acho injusto, completamente injusto»

Mafalda Diamond e Diogo Marcelino não resistem e beijam-se no duche! As imagens mais exclusivas do momento quente

As portas da casa vão se abrir novamente e focias vão ser postas à prova: Saiba o que esperar da gala do Dilema

Diogo Marcelino e Mafalda Diamond esclarecem relação após beijo escaldante: «amigos com pré-benefícios…»

Quem vai mexer com o sistema nervoso de Cláudia Nayara? A cantora confessa: «A Mafalda tem uma personalidade muito forte... e o pai»

Na gala do Dilema, Manuel Luís Goucha confrontou os concorrentes com imagens onde se vêm vários elementos do grupo a infringir regras, nomeadamente o uso de códigos e sussurros.

As regras do jogo são claras e as consequências inevitáveis: A equipa laranja foi sancionada, perdendo 2000€.

Diogo Marcelino reagiu com muita honestidade a este momento, partilhando a sua opinião: «Acho injusto, completamente injusto».

Manuel Luís Goucha questionou Cláudia Nayara, em estúdio, que vai entrar hoje na casa, para saber quem é o concorrente que mais será capaz de a irritar e a resposta foi clara: «A Mafalda tem uma personalidade muito forte... e o pai»

Cláudia Nayara também revelou quem é o concorrente que mais gosta no jogo.

