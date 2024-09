Diogo Marcelino é confrontado com a questão que todos querem saber: «Namoras com a Mafalda?» Veja aqui a resposta

Mafalda Diamond recorda polémica no Dilema e revela: «Estive para me vir embora»

Diogo Marcelino entrou em direto no programa ‘TVI Extra’ desta quinta-feira, 12 de setembro, e conversou com Flávio Furtado sobre a relação com Mafalda Diamond e as fotografias que andam a circular da dupla 'aos beijos', após a grande final do 'Dilema'.

Sobre o reality show, o jovem de Sesimbra atirou em primeiro lugar: «Pareceu a que toda a gente cá fora que eu podia ter formado casal com toda a gente».

Durante o programa, Flávio Furtado questionou: «Namoras com a Mafalda?». Ao que Diogo Marcelino respondeu: «A minha vida privada agora é privada. Já saí do reality show, agora podem comentar o que sai nas revistas mas o resto da minha vida privada é minha».

António Bravo reagiu: «Olha obrigado por teres vindo» e Diogo não tardou a responder: «Se não tiveres nada para falar ficas em casa».